Партия Плахотнюка не сообщает деталей переговоров о партнерстве с «Правым сектором» Украины ...

Возглавляема олигархом Владимиром Плахотнюком Демпартия не предает гласности информацию о достигнутом партнерстве с украинской националистической партией «Правый сектор», о чем написал ее лидер Андрей Тарасюк.

Как сообщил неделей ранее глава украинской националистической партии «Правый сектор» Андрей Тарасенко, цитируемый украинским изданием «Буковинська Правда», переговоры между «Правым сектором» и ДПМ велись несколько месяцев.

В свою очередь, Демпартия отказывается сообщать, кто вел переговоры и чем объясняется их затяжной характер.

Как отметил украинский партнер Демпартии, «дальнейшие успехи Украины в борьбе с агрессором непосредственно зависят от безопасности наших границ». «Очевидно, сейчас складывается крайне сложная и опасная обстановка в Молдове, где оккупанты привольно себя чувствуют не только в Приднестровье, но и готовы в любой момент расшатать ситуацию в Гагаузии. Наши молдовские друзья пытаются противостоять сепаратистским тенденциям и остро нуждаются в помощи и моральной поддержке», - подчеркнул руководитель «Правого сектора».

Как отметил Андрей Тарасенко, «единственной силой, которая реально борется против вмешательства Кремля в кишиневскую политику и способна дать реальный отпор антимолдавским силам является Демократическая партия Молдовы, с представителями которой мы как раз договорились о сотрудничестве и открытии второго фронта против сепаратистов и оккупантов».

Сообщалось также, что заключенное между ДПМ и «Правым сектором» стратегическое взаимовыгодное партнерство «поможет защитить суверенитет и границы Молдовы и Украины». «Сепаратисты, оккупанты, ватники, казнокрады, коммунисты – это общие проблемы молдавского и украинского народов, и только общими усилиями избавившись от этого балласта мы сделаем наши страны навсегда неприступными для агрессора», - заявил Андрей Тарасенко.

Ранее, 16 сентября 2010 года, Демпартия Молдовы подписала Соглашение о сотрудничестве и укреплении межпартийных связей между «Единой Россией».

Согласно тому Соглашению, «стороны следуют курсу на равноправное партнерство и стратегическое взаимодействие между Россией и Республикой Молдова и стремятся внести вклад в укрепление добрососедства».