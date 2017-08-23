Молдове было отказано более чем в половине европейских фондов по вине властей – Посол ЕС ...

Молдова упустила почти 60 процентов из 700 миллионов евро, подготовленных ЕС для финансирования реформ, поскольку национальные власти либо не соблюдали предварительные условия, либо не продемонстрировали, что могут управлять европейскими деньгами.

Об этом сообщил по завершении своего мандата в Молдове Глава Делегации ЕС Пиркка Тапиола, передает TV8.md.

Европейский дипломат говорил на встрече с журналистами о внедренных и нереализованных властями реформах, о краже миллиарда, а также о встрече с Владимиром Плахотнюком.

Пиркка Тапиола отметил, что, когда Игорь Додон выразил свои подозрения относительного того, как были потрачены деньги, выделенные Молдове со стороны ЕС, он был вынужден давать объяснения Европейскому парламенту.

Дипломат уточнил, что на самом деле почти 60 процентов обещанных ЕС денег Молдове не исчезли, как об этом заявил Додон, а лежат на счетах ЕС, потому что молдавские власти не продемонстрировали, что могут эффективно управлять ими.

«Вопрос, который витал в воздухе: «Где есть деньги», а не «Где миллиард, где деньги». Мы выделили почти 40 процентов того, что обещали, в течение этого периода. 40 процентов от общей обещанной суммы. Но это не значит, что остальная часть денег исчезла. Они лежат в безопасности на банковских счетах ЕС. Деньги не были перечислены, поскольку не были выполнены все условия», - пояснил Пиркка Тапиола.

Даже при таком раскладе, Молдова является самым крупным бенефициаром европейской помощи на душу населения в мире. С другой стороны, европейский дипломат сказал, что сожалеет о том, что пришлось смотреть на общее состояние шока, вызванное кражей миллиарда долларов из молдавских банков. По его словам, и европейские чиновники были шокированы тем, что произошло в Молдове.

«Я надеялся, что реформы будут продвигаться намного быстрее. Я думаю, что никто не ожидал такой масштабной кражи из банковской системы», - отметил Тапиола.

Журналисты не обошли стороной и его встречу с Владимиром Плахотнюком в бизнес-офисе демократа. Тапиола говорил о ней, однако, с определенной сдержанностью. «В качестве дипломатов мы не являемся еще и политиками. И когда работаешь в стране, не думаешь о месте, где встречаешься с человеком», - заявил Тапиола.

Пиркка Тапиола был назначен послом ЕС в Республике Молдова 4 апреля 2013 года. Он покинет Республику Молдова в конце этой недели, чтобы стать послом ЕС в Таиланде.