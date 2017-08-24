«Оперативная разработка» молдавских полицейских оказалась грубой фальшивкой (ВИДЕО) ...

Накануне, Полиция официально сообщила о том, что возглавляемый фигурантом трагической «Царской охоты» Валерием Кожокару Департамент спецопераций МВД, под руководством Прокуратуры по борьбе с оргпреступностью раскрыли преступную схему, а один из задержанных якобы признал, что «деньги передавались поездом из Москвы от Ренато Усатого для Виталия Прока».

Спустя день, стало известно, что указанная сумма была передана легально родственником Проки, а упомянутый полицией мэр Бельц Ренато Усатый к сделке не имел никакого отношения.

Об этом сообщил в социальных сетях находящийся в Москве двоюродный брат Проки Ион Могылдя, официально обратившийся к правоохранительным органам Молдовы в связи с упомянутой фальшивкой.

В прямой трансляции в Фейсбуке Могылдя, односельчанин Проки, заявил, что деньги, о которых упоминает полиция, принадлежат лично ему и были переданы для Проки им персонально. Он отверг любые утверждения о том, что он якобы является чьим-то посредником или имеет отношение к какой-либо из молдавских политических партий или политику в Республике Молдова.

«Относительно денег, которые были переданы из Москвы, с Киевского вокзала, 18-го августа, примерно в 10.20-10.25. Деньги были переданы лично мной. Это мои личные деньги, которые я отдал в помощь Виталию, моему близкому человеку. Я не получал эти деньги ни от кого. 17-го августа я снял их с моего счета в «Сбербанке» и купил евро в «Локо-банке» в районе метро «Бабушкинская», в сумме 10 000 евро в банкнотах по 500 евро, а 18-го передал через проводника Дамиана, которого я не знаю лично и ранее не знал», - заявил Ион Могылдя.

Он также заявил, что находился в контакте с Виталием Прока, который приходится ему троюродным братом и другом детства, вместе с которым они росли вместе с малых лет, в селе Питушка, Каларашского района. «Мы всегда помогали и поддерживали друг друга», -сказал он. Ион Могылдя обратился к правоохранительным органам Молдовы и заявил, что если у полиции Молдовы к нему есть какие-то вопросы, то они могут обратиться в соответствующие органы Российской Федерации с официальным запросом, получить информацию из Сбербанка и «Локо-банка», а также видеозапись с вокзала, где видно, как он передает деньги проводнику. «Уверен, что такое видео существует. Сделайте запрос и убедитесь, что это и вправду был я», - сказал он.

Родственник Проки убежден в своей правоте и отметил, что «это сумма, которая в Республике Молдова, как и во всем мире, не является обязательной для декларирования». Ион Могылдя подчеркнул, что он не имеет отношения ни к какой политической партии или политику и ничего не знает о политической жизни в Молдове: «Я даже не знаю, кто сейчас премьер-министр», - сказал он.

Примечательно, что руководителем Департамента спецопераций МВД является бывший комиссар Фалештского района Валерий Кожокару, который уже получил комическую известность. В октябре 2015 года, он, будучи разыгранным российскими пранкерами Лексусом и Вованом, уже направлялся на машине в Одессу для «оперативного задержания Усатого».

Полиция пока ничего не сообщала относительно цели фальшивой оперативной разработки и судьбы ее организаторов.