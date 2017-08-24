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Плахотнюк начал летать на приемы и партийные мероприятия на вертолетах (ФОТО)

Опубликовано : 25 август 2017 г. 22:23 | Просмотров: 2844 | Категория: Власть

Лидер правящей в Молдове Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк начал использовать вертолет для посещения приемов в иностранных посольствах, а также партийных мероприятий.

Как сообщили очевидцы, организованный в четверг Прием в посольстве Украины по поводу Дня независимости начался с опозданием лишь после того, как туда прилетел на вертолете Плахотнюк. Вертолет олигарха приземлился неподалеку от резиденции посольства около бывшего Комсомольского озера.

Данные сервиса слежения за авиаперелетами Flightradar подтверждают слова очевидцев. Вертолет, направлявшийся из Леова сделал промежуточную посадку возле бывшего Комсомольского озера, а затем отправился на стоянку в Кишиневский аэропорт.

Примечательно, что Плахотнюк до 6 часов вечера находился в Леово вместе с премьер-министром Павлом Филипом, где под оказанном ими давлением председатель района перешел из ЛДПМ в Демпартию. После выполненной миссии, Филип отправился с автомобильным кортежем в Кишинев, а Плахотнюк полетел на вертолете.  

В пятницу, этот же вертолет совершил перелет из Кишинева в окрестности оргеевского села Иванча. Очевидно, Плахотнюк воспользовался этим же вертолетом для перелета на мероприятие молодежного движения принадлежащей ему партии. Фотоотчет о своем посещении этого мероприятия, проводимого на базе отдыха ГП «Реджистру» в Иванче разместил лидер молодежного движения А.Кауя.

Демпартия пока ничего не сообщала о новом транспорте своего лидера.

Вертолет AgustaWestland AW139 турецкой регистрации был перебазирован из Бодрума в Кишинев 23 августа.

Перелет из Леово в Кишинев:

Промежуточная посадка возле посольства Украины в Молдове:

Перелет в Иванчу на слет молодежного крыла партии Плахотнюка:



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