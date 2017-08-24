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Борцы с коррупцией проигнорировали сомнительную сделку заместителя Плахотнюка в Бельцах

Опубликовано : 26 август 2017 г. 12:19 | Просмотров: 1196 | Категория: Власть

Национальный центр по борьбе с коррупцией не усмотрел состава преступления в присвоении вице-спикером парламента Владимиром Витюком части детской библиотеки в Бельцах.

В беседе с корреспондентом агентства Moldnews в Центре по борьбе с коррупцией сообщили, что, на первый взгляд, в сделке купли-продажи между Витюком и Бельцким муниципальным советом, совершенной в апреле 2015 года, нет состава преступления. Несмотря на это, представители НЦБК все же попросили ссылку на документы, свидетельствующие о сделке.

Ранее сообщалось, что в апреле 2015 года принадлежащая нынешнему вице-спикеру парламента и заместителю председателя Демпартии Владимиру Витюку Федерация Кикбоксинга и Муай Тай была уведомлена Октавианом Маху о решении муниципального совета продать нанимаемое Федерацией «нежилое помещение в жилом доме по ул. Индепенденцей, 36». Обращает на себя внимание, что в подписанном Маху уведомлении указано, что продаваемый Витюк объект является якобы «помещением в жилом доме», хотя во всех документах он фигурирует как «подвальное помещение в здании детской библиотеки им. И. Крянгэ».

До продажи Витюку принадлежащего детской библиотеке помещения площадью 340,7 кв.м, муниципальный совет разрешил ему же лишь брать в аренду строение, да и то сроком на год (решение Совета от 29 марта 2012 г.).

Спустя полтора года, 1 августа 2013 года, Совет выносит решение о продлении срока аренды этого же помещения, уже на 3 года, разрешив тогдашнему примару В. Панчуку продлить срок действия договора найма.

Несмотря на это, 6 мая 2015 года, Маху подписывает с Витюком Договор о купле- продаже помещения бельцкой детской библиотеки им.И.Крянгэ, которое полностью переходит в собственность принадлежащей нынешнему вице-спикеру и вице-председателю Демпартии Владимиру Витюку. Обращает на себя внимание, что помещение, о котором идет речь, прилегает к дому, в котором проживает В.Витюк.



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