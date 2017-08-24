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Пенсионеры вышли на протест против развязанного властями геноцида (ФОТО)

Опубликовано : 27 август 2017 г. 12:07 | Просмотров: 310 | Категория: Люди

Пока власти празднуют День независимости под усиленной охраной вооруженных полицейских, в нескольких сотнях метров от Площади Великого национального собрания проходит акция протеста Союза пенсионеров.

Пенсионеры вышли на протест в связи с резко снизившимся уровнем жизни населения.

Протестующие прошли маршем к памятнику Штефану чел Маре,А  после возложения цветов к памятнику, они направились к скверу перед парламентом, где прошла акция протеста. «Жизнь пенсионеров все хуже и хуже. Поэтому мы не можем больше молчать», - заявил председатель Союза пенсионеров Виктор Лянкэ.

В утвержденной протестующими резолюции был выдвинут целый рд требований к властям по улучшению жизни пенсионеров. Кроме этих требований, протетсующие потребовали возврата к пропорциональной избирательной системе, а также вынесли вотум недоверия парламентским фракциям Демпартии, Парти социалистов, Либеральной партии и партии Юрия Лянкэ.

Организаторы объявили, что эта акция является репетицией и призвали всех к активному участию в ранее объявленной непарламентской оппозицией акции протеста 17 сентября.

 



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