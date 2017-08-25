Бывший редактор телеканала Publika TV возглавила Общественное телевидение ...

Екатерина Стратан была утверждена на должность руководителя телеканала в ходе состоявшегося 28 августа конкурса голосами пяти членов Наблюдательного совета общественной телерадиокомпании «Телерадио-Молдова».

Ранее, общественная ассоциация Apollo обвинила Екатерину Стратан в пристрастном отношении к правящему режиму, а также в получении незаконных выплат со стороны.

С 2010 по 2011 г., Екатерина Стратан работала на «PublikaTV», затем до 2014 года она работала на «EuroTV». С 2014 по сегодняшний день вела ток-шоу на общественном телеканале.

Должность директора общественного телевидения оказалось вакантной после того, как бывший директор М1 Мирча Сурду подал в отставку 26 июня. С этого момента Стратан исполняла обязанности директора общественного телевидения.