Сын бывшего охранника Лупу умыкнул из Центра по борьбе с коррупцией 50 тысяч евро и килограмм золота ...

Уличенному в серьезной краже сотруднику Национального центра по борьбе с коррупцией было всего 23 года.

Как сообщила пресс-секретарь НЦБК изданию Ziarul de Gardă, задержанным сотрудником является Кристиан Рикичински, сын бывшего секретаря Высшего совета безопасности и начальника охраны лидера Демпартии Мариана Лупу.

Уже известно, что «борцу с коррупцией» предъявлено подозрение в изъятии вещественных доказательств из дела, которое он вел. Этими вещественными доказательствами и оказались 50 тысяч евро и килограмм золота.

Пропажа была обнаружена, когда сотрудник Центра по борьбе с коррупцией подавал заявление об отставке.

Кристиану Рикичинскому 23 года. Он проработал в Национальном центре по борьбе с коррупцией всего полгода. До этого он был сотрудником Южного управления Департамента Пограничной полиции.