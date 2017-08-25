Сын бывшего охранника Лупу умыкнул из Центра по борьбе с коррупцией 50 тысяч евро и килограмм золота
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Уличенному в серьезной краже сотруднику Национального центра по борьбе с коррупцией было всего 23 года.
Как сообщила пресс-секретарь НЦБК изданию Ziarul de Gardă, задержанным сотрудником является Кристиан Рикичински, сын бывшего секретаря Высшего совета безопасности и начальника охраны лидера Демпартии Мариана Лупу.
Уже известно, что «борцу с коррупцией» предъявлено подозрение в изъятии вещественных доказательств из дела, которое он вел. Этими вещественными доказательствами и оказались 50 тысяч евро и килограмм золота.
Пропажа была обнаружена, когда сотрудник Центра по борьбе с коррупцией подавал заявление об отставке.
Кристиану Рикичинскому 23 года. Он проработал в Национальном центре по борьбе с коррупцией всего полгода. До этого он был сотрудником Южного управления Департамента Пограничной полиции.
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