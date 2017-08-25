Дипмиссия Молдовы в Женеве не видит ничего предосудительного в организации пиршества ...

Представительство Молдовы при уставных органах ООН в Женеве подтвердило организацию торжественного застолья, в то же время заявив, что стало жертвой «клеветы» в свой адрес.

Молдавская дипмиссия отреагировала на сообщение агентства OMEGA об организации в Женеве пиршества с участием олигарха и лидера Демпартии Владимира Плахотнюка.

Дипмиссия подтвердила, что застолье состоится 31 августа, а «подобные события традиционно организовываются дипмиссиями Республики Молдова для празднования Дня независимости и Дня Limba Noastră».

В пресс-релизе дипмиссии подчеркивается, что на запланированном приеме предполагается участие всего 250 человек, а не 600, как сообщало агентство. Уточняется, что зал для торжества предоставлен бесплатно Международной организацией интеллектуальной собственности, а перед гостями выступят танцоры национального ансамбля JOC и группа SunStroke Project.

Как настаивает дипмиссия, торжество пройдет за счет Госагентства по интеллектуальной собственности и Министерства культуры, а Представительство Молдовы при ООН не понесет никаких затрат по организации приема в честь Дня независимости, 25-летия присоединения Молдовы в ООН и 25-летия установления дипотношений со Швейцарией.

В то же время, источник, предоставивший агентству информацию о торжестве, настаивает, что планируется участие до 600 приглашенных, а в торжестве примет участие Владимир Плахотнюк. Именно этим последним фактором и объясняется, согласно собеседнику агентства, столь помпезное проведение мероприятия.

Ппримечательно, что в свете новой информации, предоставленной Миссией Молдовы при уставных органах ООН в Женеве, правительство Молдовы не публиковало сумму затрат и источник средств, выделенных Министерству культуры Госагентству по интеллектуальной собственности на организацию мероприятия в Женеве в честь Дня независимости. Также, неизвестно за чей счет будут приобретены вина для организации дегустации и оплачены командировки и вступления танцоров национального ансамбля JOC и группы SunStroke Project.

Ниже, публикуется полный текст пресс-релиза Постоянной миссии Молдовы при уставных органах ООН в Женеве: