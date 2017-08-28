Додон установил ограничения для журналистов ...

«Сегодня, в очередной раз, без объяснения причин, мне было запрещено пройти на брифинг г-на Додона в Госрезиденции по ул.Н.Йорга, 23», - написал журналист в соцсетях. Григорицэ также уточнил, что в связи с этим нарушением его профессиональных прав им был подан иск в суд против решенияадминситрации Додона.

Это не первый раз, когда Додон препятствовал деятельности журналиста. 26 июля, ему же был запрещен доступ на пресс-конференцию, организованную Додоном в своей загородной резиденции. Тогда, Константину Григорицэ было отказано в участии в пресс-конференции, несмотря на пройденную им процедуру обязательной аккредитации.

Неправительственные организации по защите прав журналистов распространили совместное Заявление, в котором они осудили действия властей, препятствующих деятельности журналистов со стороны.

Правозащитные организации потребовали от админситрации Додона обеспечения недискриминационного подхода в обеспечении доступа представителей СМИ на организованные этим органом власти события, а также доступа к информации публичного характера в соответствии с Законом о доступе к информации.