Суд сфальсифицировал протокол заседания, выгородив Плахотнюка по делу украденного миллиарда ...

Показания бизнесмена Вячеслава Платона были грубо сфальсифицированы в суде с целью снять обвинения в адрес лидера Демпартии Владимира Плахотнюка по делу о краже миллиарда долларов из валютного резерва Молдовы.

Об этом заявили адвокаты Платона изданию Newsmaker.

Как указывает издание, в частности, редактированию подверглось высказывание Платона о том, что «бенефициаром „кражи миллиарда“ является Владимир Плахотнюк»: фамилия «Плахотнюк» была заменена на фамилию «Филат». Адвокаты заявили, что намерены добиваться привлечения к ответственности судьи Виктора Бойко и секретаря судебного заседания Евгения Гарбуза, виновных в преднамеренной фальсификации протокола судебного заседания в пользу Плахотнюка.

Newsmaker также сообщает, что редакция издания располагает, как письменным протоколом, так и аудиозаписью заседания.

«Протокол довольно продолжительного заседания уместился на двух страницах. При этом более 30 минут выступления Платона в суде в него вообще не попали. К примеру, из протокола выпала фраза Вячеслава Платона о том, что президент Украины Петр Порошенко «продал» его (Платона) Владимиру Плахотнюку «как раба на рынке».

В ходе того же заседания Вячеслав Платон рассказал свою версию вывода денег из Banca de Economii, утверждая, что бенефициаром «кражи века» был Плахотнюк. Бизнесмен подчеркивал, что у него есть соответствующие доказательства. Это не вошло в протокол судебного заседания, зато в нем появилась фраза: «Господин Филат был конечным бенефициаром всех денег».

В оригинале же, и это слышно на аудиозаписи, цитата звучала так: «Все эти денежки ушли господину Плахотнюку на его компанию OTIV Prime, где он стопроцентный учредитель и не скрывает этого. Он получил $80 млн, он является бенефициаром этих денег, я это все заявил и попросил допросить Сергея Яралова (зампред Демпартии. — NM), Наталью Политову (экс-председатель Viktoriabank. — NM), Андриана Канду. Но прокуратура отказалась», - сообщает издание.

Указывается также, что секретарь судебного заседания Евгений Гарбуз не стал фиксировать в протоколе и другие показания Платона. В том числе о том, что единственным доказательством прокуроров против него являются показания двух свидетелей — Илана Шора и Стелы Пахоми, которые вышли на свободу через пять дней после дачи показаний.

По мнению адвокатов Вячеслава Платона, секретарь и судья должны быть привлечены к уголовной ответственности за фальсификацию протокола судебного заседания и превышение служебных полномочий. Они намерены подать соответствующую жалобу в прокуратуру.

Вячеслав Платон был задержан в июле 2016 года в Киеве, а спустя месяц экстрадирован в Молдову. Защита Платона утверждала, что экстрадиция незаконна, так как Платон — гражданин Украины. Платон свою вину не признавал и всегда утверждал, что его арест инициировал лидер Демпартии Владимир Плахотнюк. Его же Платон обвинял в краже денег из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank в 2014 году. Судебный процесс по делу Платона проходил в закрытом режиме, на оглашении приговора он отсутствовал, так как судьи удалили его из процесса за нарушение порядка на заседаниях.

20 апреля суд сектора Буюканы приговорил Платона к 18 годам лишения свободы с пятилетним запретом работать в банковском секторе. Также суд вынес решение о возмещении им ущерба в пользу Banca de Economii на сумму 869 млн леев. Платон опротестовал приговор в Апелляционной палате.