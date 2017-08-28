Партия Майи Санду донесла на Додона в прокуратуру (DOC)
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От Прокуратуры потребовано привлечь действующего президента Игоря Додона по целому ряду статей, а самой тяжкой из них предусматривает обвинение в измене Родине.
Возглавляемая Майей Санду партия «Действие и солидарность» (ПДС) считает, что занимающий должность президента Игорь Додон «совершил как минимум два преступления».
Об этом говорится в поданном партией в Прокуратуру документе, озаглавленном, как «Донос» (Denunț).
ПДС призвала генерального прокурора Эдуарда Харунжена квалифицировать действия Додона, который, по мнению подписантов, нарушил ст.337 Уголовного кодекса (Измена Родине) и ст.346 УК (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или розни).
Среди основных мотивов, Партия Майи Санду привела действия Додона, признавшего «Гагаузскую республику» 1990 года, а также поздравление лидера Приднестровья Вадима Красносельского «с убедительной победой на президентских выборах».
В обоих случаях Додон обвинен в прямом нарушении данной им присяги при вступлении в должность.
Уголовный кодекс предусматривает в виде наказания до 20 лет тюремного заключения.
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