Партия Майи Санду донесла на Додона в прокуратуру (DOC) ...

От Прокуратуры потребовано привлечь действующего президента Игоря Додона по целому ряду статей, а самой тяжкой из них предусматривает обвинение в измене Родине.

Возглавляемая Майей Санду партия «Действие и солидарность» (ПДС) считает, что занимающий должность президента Игорь Додон «совершил как минимум два преступления».

Об этом говорится в поданном партией в Прокуратуру документе, озаглавленном, как «Донос» (Denunț).

ПДС призвала генерального прокурора Эдуарда Харунжена квалифицировать действия Додона, который, по мнению подписантов, нарушил ст.337 Уголовного кодекса (Измена Родине) и ст.346 УК (Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды или розни).

Среди основных мотивов, Партия Майи Санду привела действия Додона, признавшего «Гагаузскую республику» 1990 года, а также поздравление лидера Приднестровья Вадима Красносельского «с убедительной победой на президентских выборах».

В обоих случаях Додон обвинен в прямом нарушении данной им присяги при вступлении в должность.

Уголовный кодекс предусматривает в виде наказания до 20 лет тюремного заключения.