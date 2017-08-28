МЕНЮ
Twitter
﻿ 52
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

29.08.2017  

Германия недовольна новыми санкциями США в отношении России

29.08.2017  

Партия Майи Санду донесла на Додона в прокуратуру (DOC)

29.08.2017  

Суд сфальсифицировал протокол заседания, выгородив Плахотнюка по делу украденного миллиарда

29.08.2017  

Додон установил ограничения для журналистов

29.08.2017  

Дипмиссия Молдовы в Женеве не видит ничего предосудительного в организации пиршества

28.08.2017  

Сын бывшего охранника Лупу умыкнул из Центра по борьбе с коррупцией 50 тысяч евро и килограмм золота
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Германия недовольна новыми санкциями США в отношении России

Опубликовано : 29 август 2017 г. 22:42 | Просмотров: 622 | Категория: Мир

В ходе своей встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль высказался за «разумное обращение с Россией».

Как сообщает Deutsche Welle, цитируя высказывание главы внешнеполитического ведомства Германии во время встречи со своим американским коллегой, «непреднамеренные побочные эффекты» от последних санкций американского Конгресса в отношении Москвы вызвали беспокойство в Европе».

«Мы не хотим полностью разрушать наши экономические отношения с Россией», - цитирует Габриэля агентство dpa. По его словам, Германия ни в коем случае не хотела бы содействовать тому, чтобы эти санкции привели к «новому Ледниковому периоду» между Россией и Западом.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал фактически единогласно одобренный Конгрессом США законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи . Закон предусматривает новые меры США против финансового и нефтегазового секторов российской экономики. 

Deutsche Welle также сообщает, что еще до их  окончательного принятия новые санкции вызвали резко-негативную реакцию в Европе. Причиной недовольства явилось их введение без обсуждения с европейскими партнерами, которые считают, что санкции могут затронуть фирмы из ряда стран Европы, участвующие в проектах по ремонту, модернизации и расширению российских газопроводов. А Зигмар Габриэль и вовсе обвинил США в смешении интересов. По его словам, США «агрессивным образом» объединяют свою внешнюю политику с экономическими интересами страны, намереваясь вытеснить российский газ с европейского рынка, чтобы продавать здесь свой. Интересы США, уточнил Габриэль, диаметрально противоположны «интересам Германии и Европейского Союза».



Похожие новости
МИР
Германия недовольна новыми санкциями США в отношении России

Германия недовольна новыми санкциями США в отношении России ...

Просмотров: 620
Грузия потребовала от Украины экстрадиции экс-президента Саакашвили

Грузия потребовала от Украины экстрадиции экс-президента Саакашвили ...

Просмотров: 1390
Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины

Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины ...

Просмотров: 1227
Когда гражданам не все равно (ВИДЕО)

Когда гражданам не все равно (ВИДЕО) ...

Просмотров: 1343
В Госдуме России впервые заявлено о подчиненности Додона Плахотнюку (ВИДЕО)

В Госдуме России впервые заявлено о подчиненности Додона Плахотнюку (ВИДЕО) ...

Просмотров: 6421
Лидеры России и США провели свою первую встречу в Гамбурге

Лидеры России и США провели свою первую встречу в Гамбурге ...

Просмотров: 1653


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 2065
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 2051
LIVE // Протестующие требуют освобождения активистов, задержанных в результате провокации, организованной полицией

LIVE // Протестующие требуют освобождения активистов, задержанных в результате провокации, организованной полицией

Просмотров: 1444
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона

Просмотров: 4296
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Глава полиции Молдовы уличён в преступлении (ВИДЕО)

Глава полиции Молдовы уличён в преступлении (ВИДЕО)

Просмотров: 30459
Плахотнюк начал летать на приемы и партийные мероприятия на вертолетах (ФОТО)

Плахотнюк начал летать на приемы и партийные мероприятия на вертолетах (ФОТО)

Просмотров: 13073
ЭКСКЛЮЗИВ: Услуги сутенерства под «крышей» руководства мэрии Кишинева ? (DOC)

ЭКСКЛЮЗИВ: Услуги сутенерства под «крышей» руководства мэрии Кишинева ? (DOC)

Просмотров: 12940
Предана гласности еще одна деталь сговора Додона с Плахотнюком

Предана гласности еще одна деталь сговора Додона с Плахотнюком

Просмотров: 11633
Германский концерн Kaufland вовлечен в серьезный скандал в Кишиневе

Германский концерн Kaufland вовлечен в серьезный скандал в Кишиневе

Просмотров: 9265
Партия Плахотнюка стала партнером украинского «Правого сектора»

Партия Плахотнюка стала партнером украинского «Правого сектора»

Просмотров: 8792
«Оперативная разработка» молдавских полицейских оказалась грубой фальшивкой (ВИДЕО)

«Оперативная разработка» молдавских полицейских оказалась грубой фальшивкой (ВИДЕО)

Просмотров: 6501
«Человек слова» (ВИДЕО)

«Человек слова» (ВИДЕО)

Просмотров: 6278
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 5010
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 9305
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 10554
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 8781
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 8653
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Партия Майи Санду донесла на Додона в прокуратуру (DOC)

Партия Майи Санду донесла на Додона в прокуратуру (DOC)

29.08.2017  Суд сфальсифицировал протокол заседания, выгородив Плахотнюка по делу украденного миллиарда
29.08.2017  Додон установил ограничения для журналистов
29.08.2017  Дипмиссия Молдовы в Женеве не видит ничего предосудительного в организации пиршества
ЛЮДИ
Пенсионеры вышли на протест против развязанного властями геноцида (ФОТО)

Пенсионеры вышли на протест против развязанного властями геноцида (ФОТО)

23.08.2017  Пенсионеры проведут протест в День независимости
17.08.2017  София Ротару выступит в Бельцах на концерте в честь Дня независимости (ВИДЕО)
30.07.2017  Многотысячный митинг потребовал санкций ЕС в отношении партий Плахотнюка, Додона и Лянкэ (ФОТО)
БИЗНЕС
Путешествовать самолетом можно недорого

Путешествовать самолетом можно недорого

23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Суд сфальсифицировал протокол заседания, выгородив Плахотнюка по делу украденного миллиарда

Суд сфальсифицировал протокол заседания, выгородив Плахотнюка по делу украденного миллиарда

24.08.2017  «Оперативная разработка» молдавских полицейских оказалась грубой фальшивкой (ВИДЕО)
24.08.2017  Власти уличены в вандализме (ФОТО)
22.08.2017  Чиновник отделался легким штрафом за ущерб в 2,5 миллиона леев



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Август 2017 (33)
Июль 2017 (126)
Июнь 2017 (93)
Май 2017 (87)
Апрель 2017 (68)
Март 2017 (105)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank