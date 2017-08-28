Германия недовольна новыми санкциями США в отношении России ...

В ходе своей встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль высказался за «разумное обращение с Россией » .

Как сообщает Deutsche Welle, цитируя высказывание главы внешнеполитического ведомства Германии во время встречи со своим американским коллегой, «непреднамеренные побочные эффекты» от последних санкций американского Конгресса в отношении Москвы вызвали беспокойство в Европе».

«Мы не хотим полностью разрушать наши экономические отношения с Россией», - цитирует Габриэля агентство dpa. По его словам, Германия ни в коем случае не хотела бы содействовать тому, чтобы эти санкции привели к «новому Ледниковому периоду» между Россией и Западом.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал фактически единогласно одобренный Конгрессом США законопроект об ужесточении санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи . Закон предусматривает новые меры США против финансового и нефтегазового секторов российской экономики.

Deutsche Welle также сообщает, что еще до их окончательного принятия новые санкции вызвали резко-негативную реакцию в Европе. Причиной недовольства явилось их введение без обсуждения с европейскими партнерами, которые считают, что санкции могут затронуть фирмы из ряда стран Европы, участвующие в проектах по ремонту, модернизации и расширению российских газопроводов. А Зигмар Габриэль и вовсе обвинил США в смешении интересов. По его словам, США «агрессивным образом» объединяют свою внешнюю политику с экономическими интересами страны, намереваясь вытеснить российский газ с европейского рынка, чтобы продавать здесь свой. Интересы США, уточнил Габриэль, диаметрально противоположны «интересам Германии и Европейского Союза».