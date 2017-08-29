Оппозиция призвала к участию в протесте против режима Плахотнюка-Додона (ВИДЕО) ...

Организационный комитет в лице созданного в 2015 году Совета Великого национального собрания, призвал граждан поддержать намеченный на 17 сентября протест против правящего в Молдове режима Плахотнюка-Додона.

Как сообщили организаторы протеста на проведенной в среду пресс-конференции, акция начнется в 12.00 перед парламентом и преследует цель привлечь внимание международных структур в связи с катастрофической ситуацией в области демократии и прав человека в Молдове.

Среди организаторов - два представителя оппозиционных внепарламентских партий - Андрей Нэстасе (Платформа DA) и Майя Санду (Партия Действие и Солидарность).



«Социально-политическая и экономическая ситуация в Республике Молдова продолжает катастрофически ухудшаться, а в результате игнорирования мафиозной властью рекомендаций Венецианской комиссии и предупреждений партнеров по развитию путем утверждения смешанного голосования, макрофинансовая помощь Республики Молдова может быть приостановлена.

Вместо решения реальных проблем, с которыми сталкиваются граждане изо дня в день, антинародный режим занимается только своими интересами, меняя законодательство по своему усмотрению, и заботясь о том, чтобы остаться у власти после парламентских выборов 2018 года и избежать уголовного наказания за преступления, совершенные против собственного народа», - говорится в заявлении Совета Великого национального собрания.

Организаторы объявили, что протестующие проследуют маршем протеста от места сбора в сквере парламента до Общественного телевидения Moldova-1, где буде проведен пикет подчиненного властям телеканала. Принятая по итогам протеста резолюция будет передана представительству Евросоюза в Молдове.