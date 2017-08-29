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Власти три дня скрывали смерть подследственного в Кишиневском СИЗО

Опубликовано : 30 август 2017 г. 19:30 | Просмотров: 2844 | Категория: Top News, Власть

Родственники погибшего при загадочных обстоятельствах обвиняют руководство СИЗО №13 в избиении подследственного до смерти.

Скончавшемуся в СИЗО мужчине был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам ProTV родственники погибшего, сначала, он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток, задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Отец жертвы заявляет, что пока он находился неделю в СИЗО, ему позволили всего один раз повидаться с сыном.

«Я подошел к нему, на нем был белый халат с белой маской, я его обнял, а он начал плакать, он мне ничего не сказал, ни одного слова», - заявил отец жертвы, добавив, что его сын ничего не ел шесть дней.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония, говорят родственники.

В свою очередь, судмедэксперты сказали родным, что он умер 25, а не 26 августа, как об этом заявили сотрудники пенитенциара. Более того, семья мужчины была оповещена лишь через три дня после его смерти, а первоначальной официальной версией смерти была сердечная недостаточность.

Совсем иную версию выдвигает полиция, согласно которой 31-летний мужчина находился не в тюремной камере, а в больнице СИЗО лишь последние два дня жизни.

До тех пор он находился в судебной психиатрии для осуществления судебно-психиатрической экспертизы. Адвокат жертвы утверждает, однако, что это не соответствует действительности.

В то же время, МВД и министерство юстиции продолжают скрывать все детали чрезвычайного происшествия.



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