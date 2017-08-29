Прокурор знал о том, что умерший в СИЗО подследственный страдал психическим заболеванием ...

Прокурор Иван Филимон даже не осознает уровень совершенного им преступления, начав уголовное преследование в отношении скончавшегося в СИЗО подследственного.

Занимающийся делом умершего в СИЗО 31-летнего Андрея Брагуца прокурор Иван Филимон знал, что подследственный страдал психическим расстройством и не мог быть привлечен к уголовному наказанию.

«Утром, сотрудники СИЗО доложили мне по телефону, что в учреждении абсолютно отказываются его принимать. Врач сообщил, что он должен быть отправлен в психиатрическое учреждение, а не пенитенциар», - заявил прокурор Филимон журналистам телеканала TV8.

Несмотря на то, что он знал о психическом состоянии подследственного, прокурор пришел 17 августа с постановлением о вынесении ему обвинения.

Генеральный прокурор Эдуард Харунжен пока ничего не сообщал относительно уровня подготовки своих сотрудников, выносящих уголовные решения в отношении людей с очевидными и подтвержденными психическими расстройствами.

Ранее уже сообщалось о том, что власти три дня скрывали смерть подследственного в Кишиневском СИЗО Андрея Брагуца.

Родственники погибшего при загадочных обстоятельствах обвиняют руководство СИЗО №13 в избиении подследственного до смерти.

Скончавшемуся в СИЗО мужчине был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, сначала, он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток, задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония, говорят родственники.

В свою очередь, судмедэксперты сказали родным, что он умер 25, а не 26 августа, как об этом заявили сотрудники пенитенциара. Более того, семья мужчины была оповещена лишь через три дня после его смерти, а первоначальной официальной версией смерти была сердечная недостаточность.

Совсем иную версию выдвигает полиция, согласно которой 31-летний мужчина находился не в тюремной камере, а в больнице СИЗО лишь последние два дня жизни.

В то же время, МВД и министерство юстиции продолжают скрывать все детали чрезвычайного происшествия.