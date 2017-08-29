Памятник первооткрывателю Америки был обезглавлен в штате Нью-Йорк (ВИДЕО) ...

Об этом сообщил местный телеканал News 12.

Голова бронзового бюста была обнаружена позднее в пластиковом пакете в том же парке. Полиция Йонкерса считает, что это было дело рук хулиганов из числа местных подростков.

СМИ также сообщают, что одной из версий полиции является связь с беспорядками в Шарлоттсвилле, после которых во многих городах стали сносить «спорные» памятники, прежде всего – конфедератам.

Как известно, в результате этих выступлений, в США раздаются требования демонтировать и статую Колумба в Манхэттене из-за того, что он участвовал в угнетении коренных американцев.

Экспедиция знаменитого европейского мореплавателя и картографа Христофора Колумба высадилась на острове Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге в Новом Свете 12 октября 1492 года. Впоследствии было принято считать этот день официальной датой открытия Америки.