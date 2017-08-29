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Памятник первооткрывателю Америки был обезглавлен в штате Нью-Йорк (ВИДЕО)

Опубликовано : 31 август 2017 г. 00:01 | Просмотров: 295 | Категория: Мир

Неизвестные разрушили статую первооткрывателя Америки Христофора Колумба в пакре города Йонкерс, штата Нью-Йорк.

Об этом сообщил местный телеканал News 12.

Голова бронзового бюста была обнаружена позднее в пластиковом пакете в том же парке. Полиция Йонкерса считает, что это было дело рук хулиганов из числа местных подростков.

СМИ также сообщают, что одной из версий полиции является связь с беспорядками в Шарлоттсвилле, после которых во многих городах стали сносить «спорные» памятники, прежде всего – конфедератам.

Как известно, в результате этих выступлений, в США раздаются требования демонтировать и статую Колумба в Манхэттене из-за того, что он участвовал в угнетении коренных американцев.

Экспедиция знаменитого европейского мореплавателя и картографа Христофора Колумба высадилась на острове Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге в Новом Свете 12 октября 1492 года. Впоследствии было принято считать этот день официальной датой открытия Америки.


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