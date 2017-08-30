Власти продолжают скрывать детали смерти подследственного в Кишиневском СИЗО ...

В ходе срочно организованной в четверг пресс-коференции зам.министра юстиции Анатолий Мунтяну и директор Департамента пенитенциарных учреждений Аурелий Сухан не смогли ответить ни на один конкретный вопрос относительно скрытой властями смерти в СИЗО 31-летнего Андрея Брагуца.

На все вопросы журналистов чиновники предпочли прикрыться фразами «начато внутреннее расследование», «детали следствия пока не могут быть раскрыты», «ждем заявлений от прокуроров» и т.п.

В то же время обратило на себя внимание заявление зам.министра юстиции, сделанное им в самом начале пресс-конференции: «В пенитенциарную систему заключенный Брагуца Андрей поступил в качестве пациента».

Чиновники настаивают, что Брагуца был сразу направлен ими в психиатрическую лечебницу пенитенциарной системы и не знают, каким образом он мог вообще быть приговоренным к заключению.

Примечательно, что как зам.министра, так и глава ДПУ признали, что на теле подследственного Брагуца были следы избиений.

Глава ДПУ настаивает, что Брагуца умер не в Кишиневском СИЗО, несмотря на противоположные заявления очевидцев. Сухан признал, что был оповещен о смерти подследственного около3 часов утра 26 августа. В то же время, он заявил, что не знает, каким образом его подчиненные оповестили родственников умершего лишь спустя три дня.

До настоящего времени, ни полиция, ни Высший совет магистратуры, ни Союз адвокатов не сообщали, каким образом страдающий психиатрическим заболеванием гражданин мог быть приговорен к заключению.

Ранее уже сообщалось о том, что власти три дня скрывали смерть подследственного в Кишиневском СИЗО Андрея Брагуца.

Родственники погибшего при загадочных обстоятельствах обвиняют руководство СИЗО №13 в избиении подследственного до смерти.

Скончавшемуся в СИЗО мужчине был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, сначала, он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток, задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония, говорят родственники.

В свою очередь, судмедэксперты сказали родным, что он умер 25, а не 26 августа, как об этом заявили сотрудники пенитенциара. Более того, семья мужчины была оповещена лишь через три дня после его смерти, а первоначальной официальной версией смерти была сердечная недостаточность.

Совсем иную версию выдвигает полиция, согласно которой 31-летний мужчина находился не в тюремной камере, а в больнице СИЗО лишь последние два дня жизни.