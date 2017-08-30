Тулянцев: Молдавский народ – это не Плахотнюк (ВИДЕО)

Как Украину нельзя судить по политической элите, так же и молдоване – это не Плахотнюк и не та антинародная власть, правящая сегодня в Молдове.

Об этом заявил лидер Общественного движения «За свободную Родину» Игорь Тулянцев, выступа в эфире российского «Первого канала».

По мнению Тулянцева, контролирующему сегодня власть в Молдове олигарху Владимиру Плахотнюку выгоден конфликт на Днестре как для того, чтобы скрыть кражу миллиарда, так и для того, чтобы все забыли о введенной им при поддержке партии Игоря Додона смешанной избирательной системы и впутать Россию во внутренний конфликт накануне российских выборов в 2018 году.

С этой целью, уточнил Тулянцев, Плахотнюк подключает мощный административный ресурс, финансируемый за счет дочерней компании Газпрома «Молдовагаз», а также ретранслируемого им в Молдове «Первого канала».

Тулянцев считает, что провоцируемый молдавским режимом конфликт на Днестре необходим Плахотнюку для легитимизации перед «вашингтонским обкомом». В то же время, он уверен, что интересы таких европейских стран, как Германия или Франция, отличны от интересов США. «Я считаю, что здесь интерес Евросоюза и России лежит в одной плоскости, потому что Германия, Франция не хотят повторения у своих границ ситуации в Украине», - полагает лидер движения.

В то же время, Тулянцев считает, что сегодня у России есть исторический шанс «встать на сторону народа Молдовы». «Потому что единственный, кто сегодня в оппозиции к нынешнему олигархическому режиму, это молдавский многонациональный народ. И если Россия сегодня будет работать не с политическими карликами (Так в Молдове называют Плахотнюка – Ред.), пупсиками (так в Молдове называют Додона – Ред.) и другими политическими лидерами, а напрямую с молдавским народом, то однозначно будет победа – общая победа Молдовы и России» - заключил Тулянцев, выступа в эфире ток-шоу «Время покажет» на российском «Первом канале».

Примечание: Ток-шоу не прошло цензуру на ретранслируемом Плахотнюком в Молдове «Первом канале». В России также была вырезана часть, выступления, касающаяся Плахотнюка и Додона, а размещенная «Первым каналом» видеоверсия отличается от вышедшей в прямом эфире.