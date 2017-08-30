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Полиция считает, что в смерти заключенного в СИЗО виновен он сам

Опубликовано : 31 август 2017 г. 20:45 | Просмотров: 804 | Категория: Власть, Криминал

Генеральный инспекторат полиции распространил свою версию относительно смерти в СИЗО заключенного Андрея Брагуца, признав, что полицейским было известно о его психическом заболевании, а сам он не возражал против приговора.

По заверению полиции, 18 августа Чеканский суд Кишинева вынес постановление о предварительном аресте Брагуца на срок 30 дней, «а обвиняемый не имел возражений» в связи с приговором.

Как говорится в пресс-релизе Гениспектората полиции, задержанный 15 августа за нарушение скоростного режима (110 км/ч) Андрей Брагуца был агрессивен, а в определенный момент ему были надеты наручники, после того, как он «необоснованно нанес патрульному удар кулаком в область лица».

Полиция уточняет, что после вынесения приговора Брагуца был задержан и препровожден в Изолятор временного содержания Управления полиции Кишинева. Полицейские признают, что в течение последующих после задержания дней в Изолятор несколько раз вызывался экипаж «Скорой помощи», а задержанному Андрею Брагуца был поставлен диагноз «шизотипическое психическое потрясение».

Более того, полицейские официально признали в пресс-релизе, что в ходе уголовного преследования ими было установлено, что «гр. Андрей Брагуца находится на учете у психиатра с 27 ноября 2012 года и страдает хроническим и прогрессирующим психическим заболеванием параноидальная шизофрения».

Обращает на себя внимание, что в этом же пресс-релизе Полиция официально признает, что «согласно отчету судебной экспертизы, выданному Центром судебной экспертизы, Андрей Брагуца страдал психическим заболеванием, хроническим и прогрессирующим, параноидальной шизофренией, а на момент совершения правонарушения он находился в этом психическом состоянии».

Несмотря на известное полицейским психическое состояние задержанного, они ничего не сообщают о том, почему они поместили его в камеру с другими задержанными. Более того, полицейские обвинили сокамерников в насилии над помещенным к ним психически больного Андрея Брагуца.

«В ходе предпринятых следственных мероприятий установлено, что Андрей Брагуца был избит сокамерниками, которые заявили, что Брагуца вел себя с сексуальными отклонениями, а они чувствовали себя оскорбленными подобным поведением», - говорится в пресс-релизе Генинспектората полиции.

Ранее уже сообщалось о том, что власти три дня скрывали смерть подследственного в Кишиневском СИЗО Андрея Брагуца.

Родственники погибшего при загадочных обстоятельствах обвиняют руководство СИЗО №13 в избиении подследственного до смерти.

Скончавшемуся в СИЗО мужчине был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, сначала, он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток, задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония, говорят родственники.

В свою очередь, судмедэксперты сказали родным, что он умер 25, а не 26 августа, как об этом заявили сотрудники пенитенциара. Более того, семья мужчины была оповещена лишь через три дня после его смерти, а первоначальной официальной версией смерти была сердечная недостаточность.

Совсем иную версию выдвигает полиция, согласно которой 31-летний мужчина находился не в тюремной камере, а в больнице СИЗО лишь последние два дня жизни.



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