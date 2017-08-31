Адвокат обозначил основные тяжкие преступления властей в связи с умершим в СИЗО арестованным (ВИДЕО) ...

Детали в связи со смертью в СИЗО Андрея Брагуца указывают на виновность всех структур государства, замешанных в этом деле, а этот случай «может взорвать всю систему».

Об этом заявил журналистам адвокат ассоциации Promo-Lex Вадим Виеру, комментируя действия властей, приведших к смерти арестованного в СИЗО.

Как заявил адвокат, этот случай указывает на цепь ошибок, допущенных всеми структурами государства, соприкасавшихся с жертвой Адреем Брагуца, начиная с полицейских, которые, возможно, некорректно применили процедуру задержания, даже, если предположим, что они действительно были оскорблены.

«После чего, начиная с процедуры задержания на 72 часа, которая не думаю, что была обоснованной, оценивая ее с точки зрения степени тяжести правонарушения, тем более что вся доказательная база уже была собрана. Затем, подозреваем, что полицейские вели себя непрофессионально, унижая и оскорбляя задержанных, что привело к обострению его заболевания», - заявил адвокат, уточнив, что задержанный страдал психическим заболеванием и состоял на учете у психиатра.

Адвокат уверен, что «другую ошибку допустил прокурор, запросивший применение ареста на 30 суток».

«В свою очередь, дежурный судья, имея справку о психическом расстройстве обвиняемого, должен был отказать в запросе прокурора, однако, не сделал этого и человек был помещен под арест в заведении, которое не подчинено Министерству юстиции, а находится в подчинении МВД. Есть информация, что он был там избит, ему также было отказано в медицинской помощи», - подчеркнул Виеру.

Более того, настаивает адвокат, известный, как «больничка» пенитенциар №16 «не является самым оснащенным». «Он даже не аккредитован минздравом, а необходимость была в специализированной медицинской помощи», - заявил он.

Адвокат ассоциации Promo-Lex Вадим Виеру сообщил также, что по этому факту оповещены все специализированные международные организации. Адвокатами будет затребована дополнительная международная экспертиза. Также, не исключается возможность эксгумации трупа для освидетельствования независимыми судмедэкспертами.

В четверг, полиция официально признала, что с самого начала преследования в отношении Андрея Брагууца было известно о том, что с ноября 2012 года он находился на учете у психиатра и страдает хронической и прогрессирующей формой психического заболевания.

Ранее уже сообщалось о том, что власти три дня скрывали смерть подследственного в Кишиневском СИЗО Андрея Брагуца.

Родственники погибшего при загадочных обстоятельствах обвиняют руководство СИЗО №13 в избиении подследственного до смерти.

Скончавшемуся в СИЗО мужчине был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, сначала, он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток, задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония, говорят родственники.

В свою очередь, судмедэксперты сказали родным, что он умер 25, а не 26 августа, как об этом заявили сотрудники пенитенциара. Более того, семья мужчины была оповещена лишь через три дня после его смерти, а первоначальной официальной версией смерти была сердечная недостаточность.

Совсем иную версию выдвигает полиция, согласно которой 31-летний мужчина находился не в тюремной камере, а в больнице СИЗО лишь последние два дня жизни.