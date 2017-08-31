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Усатый: Нападки Плахотнюка на Россию объясняются надеждой найти протекцию в США

Опубликовано : 01 сентябрь 2017 г. 16:08 | Просмотров: 429 | Категория: Власть

Лидер правящей в Молдове Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк занл резко антироссийскую позицию в надежде заслужить себе протекцию западных партнеров в случае уголовного преследования со стороны правоохранительных структур Российской Федерации.

Об этом заявил мэр Бельц, лидер «Нашей партии»Ренато Усатый в эфире программы «Право голоса» на российском телеканале ТВЦ.

«Опять же сегодня мы говорим то, чего хотел добиться Плахотнюк, и он этого добился. Мы опять говорим про «вашингтонский обком», — сказал Ренато Усатый. — Я в Молдавии с 2014 года, когда они реально влезали в наши дела». «Но сегодня американцы ни при чем. Есть Плахотнюк, который совершил уголовные преступления в Румынии, в России, в Германии, в Италии и в США. Сегодня он понимает, что так как он кричит, что он главный «проевропеец» страны, европейцы его не тронут, и мы все знаем, почему. Но он понимает, что может получить «торпеду», — на законных основаниях, а не так, как он готовит в Молдавии против нас, — со стороны России».

«Плахотнюку нужно алиби. «Послушайте, русские меня преследуют, не из-за того, что я нарушил закон и заказал какие-то убийства, грабежи, участвовал в краже миллиарда, в отмывании денег. А меня прессуют из-за того, что я развернул самолет Рогозина. Из-за того, что 9 мая у нас празднуется одновременно День Победы и День Европы», — объяснил Ренато Усатый действия Плахотнюка.

«Я всегда был против всех западных обкомов, но это когда есть фактура. Сегодня нет этой проблемы у нас в Молдавии. Сегодня придумали сказки про «русские танки» в лице Додона и «Нашей партии» и про европейцев. А когда хотели, они работали. В 2014 году они чувствовали, что может быть пророссийское большинство в лице «Нашей партии» и социалистов. Я был лидером гонки, меня сняли с выборов за два дня, объявили, что за финансирование из России, — напомнил Усатый в эфире телеканала ТВЦ. — В прошлом году прямые президентские выборы, выходят американские институты NDI и IRI, показывают, что у меня первое место в стране как у кандидата в президенты – власти решили вопрос за один день, через Конституционный суд изменили минимальный возраст кандидата в президенты, с 35 до 40».

Ренато Усатый также заявил, что сожалеет о поддержке, которую оказал Игорю Додону во втором туре президентских выборов. «У нас были решающие голоса, когда во втором туре мы вышли, призвали голосовать за него. Здесь в Москве, он мне клятвенно обещал: Ренат, мы снесем Плахотнюка за три месяца, у нас будет не просто большинство, а конституционное большинство и мы развернем ситуацию в стране в правильную сторону. А что он сделал?», — задал риторический вопрос Усатый.



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