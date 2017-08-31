Появились доказательства преступной халатности полицейских в деле о смерти заключенного в СИЗО (DOC) ...

Телеканал TV8 распространил копию документа, подтверждающего отказ начальника службы конвоя Изолятора временного содержания Управления полиции Кишинева доставить заключенного Андрея Брэгуца, умершего позже в тюрьме при загадочных обстоятельствах, в психиатрическую больницу, несмотря на требования врачей «Скорой помощи».

Согласно представленному телеканалом TV8, в ночь на 23 августа Андрей Брэгуца, находясь в ИВС, попросил вызвать ему «Скорую помощь». Осмотревшие его врачи рекомендовали руководству Изолятора отвезти Брэгуца Психиатрическую больницу.

Запись об этом есть в Журнале оказания медицинской помощи заключенным. «Глава службы конвоя был против транспортировки в психиатрическую больницу, потому что отсутствуют сотрудники, которые должны его конвоировать», — говорится в журнале.

Телеканал сообщает, что по информации источников TV8, врачи диагностировали у заключенного психическое шизотипическое расстройство.

В то же время, сотрудник службы конвоя Александр Кирка заявил журналистам, что его ни о чем не информировали, и в этот день ему не поступали никакие указания.

Ранее уже сообщалось о том, что власти три дня скрывали смерть подследственного в Кишиневском ИВС Андрея Брагуца.

Родственники погибшего при загадочных обстоятельствах обвиняют руководство СИЗО №13 в избиении подследственного до смерти.

Скончавшемуся в Изоляторе полиции мужчине был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, сначала, он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток, задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония, говорят родственники.

В свою очередь, судмедэксперты сказали родным, что он умер 25, а не 26 августа, как об этом заявили сотрудники пенитенциара. Более того, семья мужчины была оповещена лишь через три дня после его смерти, а первоначальной официальной версией смерти была сердечная недостаточность.

Совсем иную версию выдвигает полиция, согласно которой 31-летний мужчина находился не в тюремной камере, а в больнице СИЗО лишь последние два дня жизни.