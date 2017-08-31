Контролируемые Плахотнюком СМИ начали оправдывать смерть в СИЗО арестованного ...

С вечера 1 сентября, практически все подконтрольные лидеру правящей Демпартии Владимиру Плахотнюку СМИ включились в кампанию по распространению смонтированного видео с задержания впоследствии умершего в СИЗО Андрея Брагуца.

Изначально, видеоматериал появился на портале Deschide.md, известном ресурсе для организованного «слива» оперативной информации спецслужбами.

Очевидно, источником видео является полиция, а зрителям внушается мнение о том, что избиение задержанного полицейскими было оправданным.

На основном медиа-ресурсе клана Плахотнюка - телеканале Publika репортаж с этим видео выходит под названием «Фильм, опровергающий манипуляции оппозиции. Агрессивные кадры задержания Андрея Брэгуца».

Среди прочего, на видеозаписи видно, как во дворе одного из режимных объектов двое полицейских выводят во двор Брэгуца, где он затевает с полицейскими драку, нанес ему удар в лицо. Затем, полицейские валят его на землю и жестоко избивают.

В то же время, прокуратура пока никак не отреагировала на этот вопиющий факт загадочной смерти заключенного в СИЗО психически больного человека, начиная с его задержания и привлечения к уголовной ответственности. Прокуратура также проигнорировала уже опубликованные доказательства халатного отношения полицейских Изолятора временного содержания Управления полиции Кишинева, проигнорировавших требования врачей о срочной госпитализации Андрея Брагуца в психиатрическую больницу.

Как заявил в социальных сетях адвокат семьи Брэгуца Вадим Виеру, «эти кадры еще раз доказывают, что у человека была психическая болезнь и что его состояние ухудшалось. Полицейские не могли не видеть этого». Адвокат также отметил, что «публикация этих видеоматериалов представляет собой еще одно нарушение». По мнению другого адвоката Promo-LEX Дмитрия Слюсаренко, «теперь, большинство тех, кто посмотрит эти кадры, будут думать, что все случившееся с Андреем было оправданным».

Ранее уже сообщалось о том, что власти три дня скрывали смерть подследственного в Кишиневском ИВС Андрея Брагуца.

Родственники погибшего при загадочных обстоятельствах обвиняют руководство СИЗО №13 в избиении подследственного до смерти.

Скончавшемуся в Изоляторе полиции мужчине был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, сначала, он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток, задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония, говорят родственники.

В свою очередь, судмедэксперты сказали родным, что он умер 25, а не 26 августа, как об этом заявили сотрудники пенитенциара. Более того, семья мужчины была оповещена лишь через три дня после его смерти, а первоначальной официальной версией смерти была сердечная недостаточность.

Совсем иную версию выдвигает полиция, согласно которой 31-летний мужчина находился не в тюремной камере, а в больнице СИЗО лишь последние два дня жизни.