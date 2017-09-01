Порошенко начал расправу с семьей Михаила Саакашвили ...

Брат ныне опального в Украине бывшего главы Одесской гособладминистрации Михаила Саакашвили был задержан в субботу украинскими властям, а поздно вечером Государственная миграционная службу Украины сообщила, что основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились в апреле и он обязан срочно покинуть страну.

О задержании Давида Саакашвили сообщил в социальных сетях вынужденно находящийся в Польше Михаил Саакашвили.

Согласно сообщению Михаила Саакашвили, его брат был задержан утром в Киеве сотрудниками полиции, которые попросили его сесть в машину, сказав, что его повезут на встречу к Авакову. Вместо этого его отвезли в миграционную службу.

В свою очередь, миграционные власти Украины заявили, что «основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине закончились еще в апреле 2017 года». Украинские власти не сообщили, почему они не имели претензий к брату Саакашвили сразу по истечении законных оснований его нахождения в Украине.

«В соответствии с законом и принятым решением, нарушитель должен покинуть территорию Украины, то есть уехать в любую страну мира, в противном случае его по решению суда могут принудительно выдворить в страну гражданской принадлежности», - подчеркнули в ГМС.

Михаил Саакашвили считает это решение украинских властей акцией запугивания после того, как он объявил о том, что намерен вернуться в Украину 10 сентября, несмотря на введенный украинскими властями запрет на въезд Саакашвили в Украину.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины. Согласно официальной версии, экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской гособладминистрации, а ныне лидера оппозиционной партии «Движение новых сил» из-за предоставления ложных данных при получении паспорта.

16 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину через польскую границу 10 сентября 2017-го.