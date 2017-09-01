В Украине почта может заняться поставкой природного газа ...

Предприятие по оказанию почтовых услуг ПАО «Укрпочта» подало заявку на получение лицензии на поставку природного газа в Украине.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", решение о выдаче лицензии будет рассмотрено на заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 7 сентября 2017 года.

При этом на сайте "Укрпочты" уже создан соответствующий раздел.

По состоянию на 1 сентября 2017 года НКРЭКУ выдала 318 лицензии на поставку газа в Украине.

«Укрпочта»" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры. Предоставляет около 50 видов услуг в 10,6 тыс. отделениях по всей Украине, а еще около 1.2 тыс. находятся на неконтролируемой Украиной территории. Штат предприятия насчитывает 76 тыс. работников, из которых 33 тыс. – почтальоны, 13 тыс. – операторы почтовой связи.