Фонд жены Додона подключился к партийной деятельности Партии социалистов (ФОТО) ...

Занимающий должность президента Игорь Додон забывает собственные заявления о недопущении втягивания общественных организаций, когда речь идет о фонде своей жены.

Возглавляемый женой Додона - Галиной фонд ”Din suflet” («От души») напрямую задействован в акциях фактически принадлежащей Игорю Додону Партии социалистов. Это происходит, несмотря на неполитический характер деятельности фонда.

В частности, накануне начала учебного года, фонд «первой леди» раздавал школьные рюкзаки детям. Для этого были привлечены депутаты и кишиневские муниципальные советники Партии социалистов.

В социальных сетях можно было увидеть и фото-отчеты политиков, привлеченных для деятельности этой «неполитической благотворительной» организации.

«Учрежденный первой леди РМ Галиной Додон благотворительный фонд ”Din suflet” продолжает предоставлять поддержку и в секторе Ботаника, мун.Кишинев!», - отрапортовал депутат-социалист Анатолий Лабунец. В подтверждение своей «неполитической» деятельности, Лабунец предоставил и несколько фотографий, где он был запечатлен с муниципальным советником от этой же партии Юрием Витнянским.

Ранее уже сообщалось, что для обеспечения деятельности благотворительного фонда его жены Галины, Додон привлек и чиновников администрации президента.

Прокуратура по борьбе с коррупцией пока никак не реагирует на очевидные факты конфликта интересов, наличия коррупционной составляющей в деятельности сотрудников администрации Игоря Додона, а также использования публичных средств для частной деятельности семьи президента.