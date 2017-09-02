Генпрокуратура пытается скрыть детали убийства заключенного в СИЗО ...

Уголовное дело по факту избиения Андрея Брагуца было открыто лишь спустя неделю после его смерти, прокурор и судья продолжают находиться на свободе, а прокуроры будут препятствовать эксгумации тела Брагуца для проведения дополнительной независимой экспертизы.

Под давлением общества генеральный прокурор Эдуард Харунжен был вынужден выйти на пресс-конференцию по делу о смерти в СИЗО арестованного Андрея Брагуца.

Харунжен вывел вместе с собой на пресс-конференцию еще двоих прокуроров - главу управления Генпрокуратуры по борьбе с пытками Иона Каракуян и главу управления Генпрокуратуры по уголовному преследованию и криминалистике Адриана Миркос.

Прокуроры заявили, что в результате поднятой в обществе шумихи для расследования этого дела была создана отдельная прокурорская группа. Лишь 3 сентября, спустя неделю после официальной даты смерти Брагуца, прокуратура возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.166 (4) Уголовного кодекса «Пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение».

В ходе пресс-конференции, прокуроры были вынуждены признать, что Брагуца был жестоко избит в Изоляторе временного содержания МВД. По версии Генерального прокурора, Брагуца был избит «сокамерниками» еще в ночь с 15 на 16 августа.

Несмотря на более ранние заявления министра внутренних дел А.Жиздана о том, что «МВД к этому не имеет никакого отношения», в понедельник прокуроры уже сообщили детальные подробности избиение Брагуца. По словам прокуроров, « с молчаливого согласия» полицейских, задержанного избивали в камере более полутора часов, «руками и ногами в разные части тела, в том числе по голове». По утверждению прокурора Каракуяна, Андрей Брагуца стучал в дверь и звал на помощь, а несколько его сокамерников, не принимавших участия в избиении, также просили охрану вмешаться.

Прокуроры доложили, что 4 сентября были задержаны три сотрудника полиции, работающие в Изоляторе временного содержания, а также два сокамерника Брагуца, которые были отпущен на свободу после его смерти.

В то же время, Генеральный прокурор ничего не сообщил, почему прокурор по делу Брагуца, который был у него 17 августа для вынесения обвинения, знавший о его психическом заболевании, а также видевший следы побоев, до сих пор находится на свободе.

В ходе пресс-конференции, прокуроры дали понять, что не видят необходимости и не будут настаивать на эксгумации тела Брагуца для дополнительной судмедэкспертизы, о необходимости которой заявляли адвокаты семьи умершего. Каракуян и Маркос заявили в присутствии Харунжена, что эксгумация будет проведена, «если этого потребуют следственные органы».

Прокуроры отказались что-либо говорить и о судьбе судьи Чеканского суда Юрии Обадэ, вынесшего приговор психически больному.

Харунжен, заверивший в заинтересованности прокуратуры в объективном и транспарентном расследовании, не оповестил журналистов, почему уголовное дело в связи с пытками и бесчеловечным отношением в отношении заключенного было заведено лишь почти три недели после избиения и спустя неделю после его смерти.

Ранее уже сообщалось о том, что власти три дня скрывали смерть подследственного в Кишиневском ИВС Андрея Брагуца.

Родственники погибшего при загадочных обстоятельствах обвиняют руководство СИЗО №13 в избиении подследственного до смерти.

Скончавшемуся в Изоляторе полиции мужчине был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, сначала, он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток, задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония, говорят родственники.

В свою очередь, судмедэксперты сказали родным, что он умер 25, а не 26 августа, как об этом заявили сотрудники пенитенциара. Более того, семья мужчины была оповещена лишь через три дня после его смерти, а первоначальной официальной версией смерти была сердечная недостаточность.

Совсем иную версию выдвигает полиция, согласно которой 31-летний мужчина находился не в тюремной камере, а в больнице СИЗО лишь последние два дня жизни.