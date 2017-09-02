Звезде мирового кинематографа запрещен въезд в Украину (DOC) ...

Знаменитый российский режиссер Владимир Меньшов, поставивший десятки фильмов, среди которых такие культовые, как «Москва слезам не верит» и «Любовь и голуби», объявлен персоной нон-грата в Украине.

Как сообщило украинское издание «Апостроф», решение Службы безопасности Украины о запрете на въезд на территорию Украины российскому режиссеру Владимиру Меньшову было принято еще в 2016 году, однако известно о нем стало только сейчас.

Запрет на въезд действует в течение пяти лет. О нем стало известно из ответа СБУ на запрос украинского издания «Апостроф», которое сообщает, что об обвинениях в адрес Меньшова в связи с тем, что он жертвовал деньги самопровозглашенной Донецкой народной республике.

В ответе на запрос говорится, что никаких уголовных претензий к Меньшову у украинских властей нет. Почему именно ему было запрещено посещать территорию Украины, не говорится.

Режиссер Владимир Меньшов является лауреатом премии «Оскар» (1981) за фильм «Москва слезам не верит».