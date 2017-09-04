Бывший коммунист, а ныне демократ, оказался заурядным буржуа (ВИДЕО) ...

Перебежавший полтора года назад в Демпартию Владимира Плахотнюка депутат Александр Банников стал одним из мультимиллионеров после того, как в последние 15 лет занимал ряд должностей в структурах власти.

Об этом сообщает телеканал JurnalTV, уточнив, что депутат является собственником элитной недвижимости , автомобилей и проживает в четырехэтажном доме в Кишиневе.

Проведя собственное расследование, журналисты выяснили, что депутат Банников проживает вместе с семьей в четырехэтажном доме по ул.Куза-Водэ, занимающем площадь в 7 соток. Согласно оценкам экспертов в области недвижимости, дом стоит не менее 5 миллионов леев.

Банников задекларировал три автомобиля. На него зарегистрирован Мерседес 1999 года, который, согласно декларации о доходах, был приобретен им «с рук», спустя 10 лет после производства, за 9500 леев. На супругу оформлен Chevrolet Cruze за 200 тысяч леев. Третья машина - Dodge Grand Caravan обошелся в 2005 году в 100 тысяч леев и оформлена на сына.

Кроме дома, депутат Банников владеет в Кишиневе еще двумя квартирами: площадью 66 и 50 кв.м каждая.

Официально, основным источником доходов является прибыль одного из его предприятий. По декларации о доходах, в 2016 году он получил в парламенте 140 тысяч леев, а еще 520 тысяч леев ему принесла его компания. Кроме того, его же компания выплатила ему за аренду его же автомобилей. Всего, как подсчитали журналисты, в прошлом году семья депутата Демпартии Александра Банникова месяц проживала на 60 тысяч леев официального дохода.