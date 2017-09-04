МЕНЮ
Twitter
﻿ 51
НОВОСТИ
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

05.09.2017  

Украина получила запрос от Грузии на арест и выдачу Саакашвили

05.09.2017  

Перед саммитом СНГ партия Додона вновь пересмотрела свое отношение к Соглашению об ассоциации с ЕС

04.09.2017  

Бывший коммунист, а ныне демократ, оказался заурядным буржуа (ВИДЕО)

04.09.2017  

Звезде мирового кинематографа запрещен въезд в Украину (DOC)

04.09.2017  

Генпрокуратура пытается скрыть детали убийства заключенного в СИЗО

04.09.2017  

Фонд жены Додона подключился к партийной деятельности Партии социалистов (ФОТО)
все новости
«?» РЕЗОННЫЙ ВОПРОС
«?» 25.10.2016

«?» 25.10.2016

Так называемая «борьба» Плахотнюка с наркомафией затронет и принадлежащий ему клуб
«?» 27.09.2016

«?» 27.09.2016

Понимают ли молдавские избиратели, что всякая абстрактная «ответственность
«?» 15.09.2016

«?» 15.09.2016

Если в ноябре 2012 года, Додон объясняя решение голосовать за Тимофти, считал злом и трагедией
«?» 12.09.2016

«?» 12.09.2016

А что говорит назначенец «оппозиционной» Партии социалистов в ЦИК по поводу
«?» 02.09.2016

«?» 02.09.2016

Жиздан с Плахотнюком думают, что никто не видел последние признания осужденного в Румынии за
"ЦИТАТЫ ГОДА"
Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Цитаты года // Петков: Я выступаю за свержение преступного режима!

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Усатый: Умру, но в коалицию с Плахотнюком и Филатом не войду

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Цитаты года: Проходимец по фамилии Филат уже обнаглел

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Ионицэ: Кое-кто войдет в историю, как ФАНТОМас

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Цитаты года // Усатый: Я сделаю из посольства США самое большое караоке в Кишиневе

Перед саммитом СНГ партия Додона вновь пересмотрела свое отношение к Соглашению об ассоциации с ЕС

Опубликовано : 05 сентябрь 2017 г. 16:11 | Просмотров: 183 | Категория: Власть

Накануне намеченного на 11 октября Саммита глав государств СНГ, партия Игоря Додона руководство ПСРМ вновь объявило о необходимости «скорейшего аннулирования» Соглашения с Евросоюзом.

Об этом решении говорится в распространенном во вторник «заявлении политисполкома ПСРМ»,

«Политисполком ПСРМ заявляет, что партия остается приверженной позиции о необходимости скорейшего аннулирования Договора об Ассоциации с ЕС, и мы будем настаивать и добиваться этого. Это наша политическая задача и обязательство перед избирателями», - говорится в Заявлении, после того как эта же партия несколько раз дезавуировала намерение расторгнуть Соглашение об ассоциации с ЕС.

В качестве альтернативы, фактически возглавляемая Додоном Партия социалистов предлагает путь евразийской интеграции. «Мы считаем, что Евразийская интеграция является единственно выгодным для социально-экономического развития Молдовы решением на сегодняшний день», - подчеркивается в Заявлении политисполкома ПСРМ.

История позиции Додона и его партии по Соглашению об ассоциации полна самых противоположных заявлений. Так, в сентябре 2015 года он заявил, что «если нам удастся прийти к власти в результате досрочных выборов, то пересмотрим некоторые положения Соглашения об ассоциации».

В ходе президентских выборов 2016 года тезис о денонсации Соглашения был одним из главных в его предвыборных обещаниях. Сразу после избрания, в ноябре того же года, Додон пытался дезавуировать ранее озвученное требование о денонсации Соглашения с ЕС, заявив, что «не сможет отказаться от договора об ассоциации с Европейским Союзом». Тогда же он сообщил, что хочет быть президентом для всех граждан Молдовы, а не только для социалистов, поэтому и не может принимать подобные решения.

Несколько месяцев спустя, в январе 2017 года, по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на совместной пресс-конференции в Кремле Додон заявил о денонсации Соглашения с Евросоюзом уже в ближайшее время в контексте необходимости «восстановления полного экономического сотрудничества».

Уже в феврале, находясь в Брюсселе, лидер социалистов в роли президента заявил, что лишь поддержит инициативу аннулировать Соглашение, если это решение будет принято «в результате очередных или досрочных парламентских выборов, либо в рамках референдума».

Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом является международным документом, который предусматривает  углубленное сотрудничество в таких областях, как торговля, политика безопасности и культура, с целью более углубленной политической и экономической интеграции между Молдовой и ЕС.

Соглашение было подписано 27 июня 2014 года и окончательно вступило в силу 1 июля 2016 года, после его ратификации всеми странами ЕС.



Похожие новости
ВЛАСТЬ
Перед саммитом СНГ партия Додона вновь пересмотрела свое отношение к Соглашению об ассоциации с ЕС

Перед саммитом СНГ партия Додона вновь пересмотрела свое отношение к Соглашению об ассоциации с ЕС ...

Просмотров: 183
Бывший коммунист, а ныне демократ, оказался заурядным буржуа (ВИДЕО)

Бывший коммунист, а ныне демократ, оказался заурядным буржуа (ВИДЕО) ...

Просмотров: 6380
Фонд жены Додона подключился к партийной деятельности Партии социалистов (ФОТО)

Фонд жены Додона подключился к партийной деятельности Партии социалистов (ФОТО) ...

Просмотров: 1196
Контролируемые Плахотнюком СМИ начали оправдывать смерть в СИЗО арестованного

Контролируемые Плахотнюком СМИ начали оправдывать смерть в СИЗО арестованного ...

Просмотров: 2210
Появились доказательства преступной халатности полицейских в деле о смерти заключенного в СИЗО (DOC)

Появились доказательства преступной халатности полицейских в деле о смерти заключенного в СИЗО (DOC) ...

Просмотров: 2810
Российская журналистка, рассказала почему представители Додона отказались участвовать в репортаже о преступлениях Плахотнюка (ВИДЕО)

Российская журналистка, рассказала почему представители Додона отказались участвовать в репортаже о преступлениях ...

Просмотров: 7541


Omega Live Omega TV Omega Stream

Прямая трансляция канала на других ресурсах:
Omega TV Одноклассники
Omega TV Ustream TV
АНОНС ТРАНСЛЯЦИЙ


АРХИВ ТРАНСЛЯЦИЙ
LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

LIVE // Протест у Резиденции Додона 21.07.2017

Просмотров: 2128
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона 20.07.2017

Просмотров: 2112
LIVE // Протестующие требуют освобождения активистов, задержанных в результате провокации, организованной полицией

LIVE // Протестующие требуют освобождения активистов, задержанных в результате провокации, организованной полицией

Просмотров: 1515
LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона

LIVE // У парламента проходит акция протеста против сговора Плахотнюка и Додона

Просмотров: 4352
САМЫЕ ПОСЕЩАЕМЫЕ
Плахотнюк начал летать на приемы и партийные мероприятия на вертолетах (ФОТО)

Плахотнюк начал летать на приемы и партийные мероприятия на вертолетах (ФОТО)

Просмотров: 13439
ЭКСКЛЮЗИВ: Услуги сутенерства под «крышей» руководства мэрии Кишинева ? (DOC)

ЭКСКЛЮЗИВ: Услуги сутенерства под «крышей» руководства мэрии Кишинева ? (DOC)

Просмотров: 13063
Германский концерн Kaufland вовлечен в серьезный скандал в Кишиневе

Германский концерн Kaufland вовлечен в серьезный скандал в Кишиневе

Просмотров: 9407
Партия Плахотнюка стала партнером украинского «Правого сектора»

Партия Плахотнюка стала партнером украинского «Правого сектора»

Просмотров: 8931
Мёртвый город (ВИДЕО)

Мёртвый город (ВИДЕО)

Просмотров: 8571
Российская журналистка, рассказала почему представители Додона отказались участвовать в репортаже о преступлениях Плахотнюка (ВИДЕО)

Российская журналистка, рассказала почему представители Додона отказались участвовать в репортаже о преступлениях Плахотнюка (ВИДЕО)

Просмотров: 7541
Тулянцев: Молдавский народ – это не Плахотнюк (ВИДЕО)

Тулянцев: Молдавский народ – это не Плахотнюк (ВИДЕО) (ВИДЕО)

Просмотров: 6988
Суд сфальсифицировал протокол заседания, выгородив Плахотнюка по делу украденного миллиарда

Суд сфальсифицировал протокол заседания, выгородив Плахотнюка по делу украденного миллиарда

Просмотров: 6866
[email protected]
Банкротство правых идей в Молдове

Банкротство правых идей в Молдове

Просмотров: 5130
Молдова отметила очередную годовщину событий апреля 2009...
Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Что скрывает осень. Сценарии и риски молдавских выборов

Просмотров: 9420
Отгремел первый тур всенародных выборов президента Молдовы....
Платон и истина

Платон и истина

Просмотров: 10666
Бурное политическое лето в Молдове предсказуемо перешло в...
Грустный юбилей странной независимости

Грустный юбилей странной независимости

Просмотров: 8866
27 августа исполняется 25 лет со дня провозглашения...
Баллада о честных выборах

Баллада о честных выборах

Просмотров: 8739
Август традиционно считается «мертвым» месяцем...
ФОТО-РЕПОРТАЖ
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
ВЛАСТЬ
Перед саммитом СНГ партия Додона вновь пересмотрела свое отношение к Соглашению об ассоциации с ЕС

Перед саммитом СНГ партия Додона вновь пересмотрела свое отношение к Соглашению об ассоциации с ЕС

04.09.2017  Бывший коммунист, а ныне демократ, оказался заурядным буржуа (ВИДЕО)
04.09.2017  Фонд жены Додона подключился к партийной деятельности Партии социалистов (ФОТО)
02.09.2017  Контролируемые Плахотнюком СМИ начали оправдывать смерть в СИЗО арестованного
ЛЮДИ
Оппозиция призвала к участию в протесте против режима Плахотнюка-Додона (ВИДЕО)

Оппозиция призвала к участию в протесте против режима Плахотнюка-Додона (ВИДЕО)

27.08.2017  Пенсионеры вышли на протест против развязанного властями геноцида (ФОТО)
23.08.2017  Пенсионеры проведут протест в День независимости
17.08.2017  София Ротару выступит в Бельцах на концерте в честь Дня независимости (ВИДЕО)
БИЗНЕС
Путешествовать самолетом можно недорого

Путешествовать самолетом можно недорого

23.04.2015  Подконтрольные Шору банки доложили о миллионных потерях
23.03.2015  Банки заработали на девальвации лея свыше одного миллиарда леев
КРИМИНАЛ
Генпрокуратура пытается скрыть детали убийства заключенного в СИЗО

Генпрокуратура пытается скрыть детали убийства заключенного в СИЗО

02.09.2017  Контролируемые Плахотнюком СМИ начали оправдывать смерть в СИЗО арестованного
01.09.2017  Появились доказательства преступной халатности полицейских в деле о смерти заключенного в СИЗО (DOC)
31.08.2017  Адвокат обозначил основные тяжкие преступления властей в связи с умершим в СИЗО арестованным (ВИДЕО)



Все права защищены. Копировние материалов только с разрешения администрации		 КАЛЕНДАРЬ

«    Сентябрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
 О САЙТЕ

О нас
Мобильная версия
Главная
Карта сайта

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

Facebook
Twitter Twitter
YouTube
Vkontakte
Telegram
КАТЕГОРИИ

Все новости
Новости по теме
Политика
Экономика
Общество
Столица
Религия
Регионы 		В мире
No comment
Расследования
Криминал
Ω Репортер
Цитата года
«?» Резонный вопрос
Передачи
 АРХИВ НОВОСТЕЙ

Сентябрь 2017 (13)
Август 2017 (42)
Июль 2017 (126)
Июнь 2017 (93)
Май 2017 (87)
Апрель 2017 (68)

Архив 2008-2010
Архив 2011-2014 		FOLLOW OMEGA






Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru
Яндекс.Метрика
Счетчик PR-CY.Rank