Перед саммитом СНГ партия Додона вновь пересмотрела свое отношение к Соглашению об ассоциации с ЕС ...

Об этом решении говорится в распространенном во вторник «заявлении политисполкома ПСРМ»,

«Политисполком ПСРМ заявляет, что партия остается приверженной позиции о необходимости скорейшего аннулирования Договора об Ассоциации с ЕС, и мы будем настаивать и добиваться этого. Это наша политическая задача и обязательство перед избирателями», - говорится в Заявлении, после того как эта же партия несколько раз дезавуировала намерение расторгнуть Соглашение об ассоциации с ЕС.

В качестве альтернативы, фактически возглавляемая Додоном Партия социалистов предлагает путь евразийской интеграции. «Мы считаем, что Евразийская интеграция является единственно выгодным для социально-экономического развития Молдовы решением на сегодняшний день», - подчеркивается в Заявлении политисполкома ПСРМ.

История позиции Додона и его партии по Соглашению об ассоциации полна самых противоположных заявлений. Так, в сентябре 2015 года он заявил, что «если нам удастся прийти к власти в результате досрочных выборов, то пересмотрим некоторые положения Соглашения об ассоциации».

В ходе президентских выборов 2016 года тезис о денонсации Соглашения был одним из главных в его предвыборных обещаниях. Сразу после избрания, в ноябре того же года, Додон пытался дезавуировать ранее озвученное требование о денонсации Соглашения с ЕС, заявив, что «не сможет отказаться от договора об ассоциации с Европейским Союзом». Тогда же он сообщил, что хочет быть президентом для всех граждан Молдовы, а не только для социалистов, поэтому и не может принимать подобные решения.

Несколько месяцев спустя, в январе 2017 года, по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на совместной пресс-конференции в Кремле Додон заявил о денонсации Соглашения с Евросоюзом уже в ближайшее время в контексте необходимости «восстановления полного экономического сотрудничества».

Уже в феврале, находясь в Брюсселе, лидер социалистов в роли президента заявил, что лишь поддержит инициативу аннулировать Соглашение, если это решение будет принято «в результате очередных или досрочных парламентских выборов, либо в рамках референдума».

Соглашение об ассоциации между Республикой Молдова и Европейским союзом является международным документом, который предусматривает углубленное сотрудничество в таких областях, как торговля, политика безопасности и культура, с целью более углубленной политической и экономической интеграции между Молдовой и ЕС.

Соглашение было подписано 27 июня 2014 года и окончательно вступило в силу 1 июля 2016 года, после его ратификации всеми странами ЕС.