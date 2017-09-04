Украина получила запрос от Грузии на арест и выдачу Саакашвили ...

Заместитель министра юстиции Украины Сергей Петухов заявил, что Министерство юстиции Украины получило запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу бывшего президента Грузии, экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Украина», об этом чиновник заявил в ходе специально организованной пресс-конференции.

«Украина получила запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Михаила Саакашвили. Запрос Главной прокуратуры Грузии был адресован Министерству юстиции Украины и Генеральной прокуратуре Украины», - цитирует агентство заявление зам.министра юстиции.

Петухов отметил, что по данным Главной прокуратуры Грузии, М.Саакашвили выступает обвиняемым в четырех уголовных производствах, открытых по статьям Уголовного кодекса Грузии, предусматривающих ответственность за присвоение, растрату или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим положением, совершенные по предварительному сговору группой лиц в крупном размере; за злоупотребление служебным положением должностным лицом, совершенное путем насилия или с применением оружия; за злоупотребление положением должностным лицом.

В свою очередь, вынужденно находящийся в Польше бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили заявил украинским журналистам, что этот запрос является организованной властями фальшивкой, чтобы препятствовать возвращению Саакашвили в Украину.

Саакашивили обратил внимание журналистов на то, что с заявлением о получении запроса на его арест выступило именно Министерство юстиции, а не Генпрокуратура Украины. «Потому что, Генеральная прокуратура Украины официально отказала грузинской Генеральной прокуратуре потому что эти дела политические и составила об этом очень содержательный документ. Сейчас Генпрокуратура уже не может отказаться от своих же заявлений, поэтому он поручили уже Министерству юстиции выступить. Это однозначно - сговор олигархов, а я не боюсь их угроз», - заявил Саакашвили телеканалу NewsOne, подтвердив свое намерение вернуться в Украину 10 сентября.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины. Согласно официальной версии, экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской гособладминистрации, а ныне лидера оппозиционной партии «Движение новых сил» из-за предоставления ложных данных при получении паспорта.

16 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину через польскую границу 10 сентября 2017 г.