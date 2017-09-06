Министр юстиции не видит своей вины в убийстве арестованного (ВИДЕО) ...

Зам.председателя Демпартии, министр юстиции Владимир Чеботарь объявил, что заключенный Андрей Брагуца «умер от туберкулеза» а не был убит в заключении, как это стало известно от родственников и адвокатов погибшего.

Об этом Чеботарь, являющийся и вице-председателем принадлежащей олигарху Плахотнюку Демпартии заявил накануне в эфире телеканала TVC21.

Надменная реакция Чеботаря последовала в ответ на вопрос ведущего, почему министр не подал в отставку после убийства заключенного в одном из подчиненных ему ведомств.

«Кто Вам сказал, что он был убит? В нашем подразделении Андрей Брагуца не был убит. Вы либо плохо информированы, либо не хотите быть более внимательным к официальным сообщениям», - высокопарно заявил Чеботарь, добавив, что Брагуца «умер от туберкулеза».

Такая версия смерти помещенного на 30 суток ареста Андрея Брагуца ранее еще не озвучивалась. Согласно опубликованным до сих пор отчетам первоначальной экспертизы, смерть якобы наступила «от гнойной пневмонии».

Чеботарь, настаивающий на «профессиональном подходе», не сообщил о роли подчиненного ему пенитенциарного учреждения в сокрытии смерти заключенного, извещение о которой было направлено родственникам лишь спустя три дня.

Ранее уже сообщалось о том, что власти три дня скрывали смерть подследственного в Кишиневском ИВС Андрея Брагуца.

Родственники погибшего при загадочных обстоятельствах обвиняют руководство СИЗО №13 в избиении подследственного до смерти.

Скончавшемуся в Изоляторе полиции мужчине был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, сначала, он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток, задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония, говорят родственники.

В свою очередь, судмедэксперты сказали родным, что он умер 25, а не 26 августа, как об этом заявили сотрудники пенитенциара. Более того, семья мужчины была оповещена лишь через три дня после его смерти, а первоначальной официальной версией смерти была сердечная недостаточность.

Совсем иную версию выдвигает полиция, согласно которой 31-летний мужчина находился не в тюремной камере, а в больнице СИЗО лишь последние два дня жизни.