Киртоакэ предъявили обвинение по сделке, в которой участвовал и начальник полиции ...

Дорин Киртоакэ обвинен в новом уголовном деле в связи со сделками по недвижимости, одним из фигурантом которых является и зам. главы полиции Георгий Кавкалюк.

Новое обвинение было предъявлено Киртоакэ в среду. Согласно материалам уголовного дела, в период с 1998 по 2013 год судебные инстанции вынесли 383 решения, которые обязали муниципальный совет Кишинева обеспечить различных лиц и их семьи жильем из столичного жилого фонда.

Прокуроры настаивают, что в 2012 году столичные власти изобрели оригинальный способ исполнения постановлений суда, который применялся вплоть до января 2017 года. Согласно этой схеме, примария, в лице мэра Киртоакэ, заключила 81 мировое соглашение с претендентами на квартиры согласно судебным постановлениям. Была выведена и цена квартиры, исходя из расчета 664 евро за 1 кв.м. Таким образом, из столичной казны всего было выплачено почти 67 миллионов леев, что и составляет сумму нанесенного ущерба.

В то же время, прокуроры настаивают, что столичные власти не имели права выдавать деньги на приобретение жилья, а обязаны были предоставлять квартиры во временное пользование.

Примечательно, что прокуроры умалчивают о выгодополучателях этой схемы. Известно, что одним из участников подобных «мировых соглашений», нанесших серьезнейший ущерб столичному бюджету является зам. главы Генерального инспектората полиции Георгий Кавкалюк.

Этот полицейский чиновник, проживая в квартире, записанной на его родителей, потребовал 5 октября 2009 году от примарии Кишинева обеспечить его жильем. Спустя две недели, он был проинформирован, что получит жилье, когда освободится одна из принадлежащих муниципалитету квартир. Посчитав этот ответ отказом, Кавкалюк добивается выгодного ему решения в судах.

Далее, действие происходило по описанной прокурорами схеме: представитель примарии преднамеренно не являлся на судебное заседание, а окончательным решением суда было признано право Кавкалюка на получение жилья, либо финансовой компенсации.

Прокуроры пока не сообщали, если в условиях необходимости возврата ущерба, они намерены привлечь к ответственности и тех, кто получил денежные компенсации, которые признаны прокурорами, как незаконные.