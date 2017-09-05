Судья, вынесший приговор психически больному, ушел в отпуск ...

Судья сектора Чокана Юрий Обадэ, который вынес приговор о 30-дневном аресте душевнобольного 32-летнего Андрея Брагуца, скончавшегося в тюрьме, ушел в отпуск вскоре после вынесения приговора.

Как сообщает портал Moldova Curată, Обадэ находится в отпуске и вернется на работу после 20 сентября.

Ранее, другой ресурс - CrimeMoldova сообщил, что Юрие Обадэ потребовал от полицейских вывести Брагуца из кабинета, потому что тот вел себя неадекватно, а затем, в его отсутствие, вынес приговор.

Юрие Обадэ работает в судебной системе с 2004 года, ранее занимал должность прокурора столичного сектора Чокана. Его имя уже фигурировало в ряде скандалов, включая проигранное Молдовой в ЕСПЧ дело в отношении другого психически больного. Тогда, Обадэ отказался возбуждать дело против полицейских, которые избили психически больного парня, заставляя его признаться в кражах.

Ранее уже сообщалось о том, что власти три дня скрывали смерть подследственного в Кишиневском ИВС Андрея Брагуца.

Родственники погибшего при загадочных обстоятельствах обвиняют руководство СИЗО №13 в избиении подследственного до смерти.

Скончавшемуся в Изоляторе полиции мужчине был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, сначала, он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток, задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония, говорят родственники.

В свою очередь, судмедэксперты сказали родным, что он умер 25, а не 26 августа, как об этом заявили сотрудники пенитенциара. Более того, семья мужчины была оповещена лишь через три дня после его смерти, а первоначальной официальной версией смерти была сердечная недостаточность.

Совсем иную версию выдвигает полиция, согласно которой 31-летний мужчина находился не в тюремной камере, а в больнице СИЗО лишь последние два дня жизни.