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Фонд Ренато Усатого опроверг клевету провластных СМИ (ВИДЕО)

Опубликовано : 06 сентябрь 2017 г. 21:29 | Просмотров: 978 | Категория: Власть

Руководство Фонда Ренато Усатого расценило продвигаемую провластными СМИ информацию «о несуществующей помощь церкви», как ложь и потребовало опровержения.

Об этом в ходе пресс-конференции заявила председатель Фонда Ренато Усатого Елена Грицко и примар города Яргара Еуджен Мутаф.

«Наибольшей проблемой для населенного пункта по сей день остается отсутствие церкви. Тогда, в 2015 году было принято решение, что деньги будут переведены на её счет для строительства. В течение целого года вплоть до 2016, мы не могли получить от священника ни одного документа, который мог бы указать, на что были потрачены средства. Ведь контракт о филантропии предусматривает, что бенефициар обязан предоставить документы о том, как были израсходованы деньги. Однако священник счел излишним что-либо нам показать либо ему просто было нечего показывать», - заявила Грицко.

Председатель фонда подчеркнула, что и в 2016 году были выделены сто тысяч леев на развитие населенного пункта, «однако и на этот раз жители и примар города решили, что деньги необходимо вновь направить на строительство церкви».

«Вместе со священником было принято решение, что средства не будут направленны на счет церкви, а на счет хозяйствующего субъекта, владеющего строительным магазином. Отцу Валериу только и оставалось, что выбрать необходимые материалы. В январе деньги были переведены, поскольку была достигнута устная договоренность со священником», - подчеркнула Грицко.

Контракт с хозяйствующим субъектом был подписан, были подготовлены все необходимые документы, часть из которых должен был подписать и отец Валерии, чтобы перевести строительные материалы на баланс церкви.

«Полгода священник держал нас за идиотов и ничего не подписывал. А на наши просьбы, вернуть контракт, чтобы мы могли его аннулировать, мы получили отказ. Скажу вам больше, отец Валерий сегодня хочет стройматериалов, а на следующий день требует денег. Нам он так и сказал, что больше не нуждается в стройматериалах, а хочет денег», - добавила Грицко.

В итоге, по словам председателя фонда, контракт был аннулирован, а дальнейшая процедура предполагает, что хозяйствующий субъект должен вернуть сто тысяч леев, которые в последствии будут перенаправлены на баланс примарии.

Между тем, по словам примара Еуджениу Мутаф, деньги будут направленны на закупку оборудования для уличного освещения. При этом Мутаф, выразил недоумение в связи с поведением отца Василия, «я не могу понять, почему он повел себя таким образом. Ведь это были деньги для церкви, хоть фонд предусматривал их для благоустройства населенного пункта. Нам пришлось отказаться от других проектов».

В этой связи председатель фонда осудила СМИ, которые начали спекулировать на эту тему - «мне досадно, что как только они слышат про имя Ренато Усатого, они начинают на перегонки печатать новости, для очернения его имени». Грицко обратилась к изданию Timpul.md и сайту Point.md с требованием опубликовать на сайте опровержение, «в противном случае, мы оставляем за собой права обратиться в суд, чтобы там выяснить правду и заставить эти порталы публично попросить у нас прощения».


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