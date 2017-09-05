Из фракции Михая Гимпу вышел очередной депутат ...

Начало осенней сессии парламента ознаменовалось пополнением количества перебежчиков, которых в нынешнем парламенте уже стало 36 из общего числа в 101.

В среду о своем решении выйти из фракции Либеральной партии объявил Юрий Дырда, мотивируя это решение необходимостью «продвижения евроинтеграции».

Дырда известен, как один из бизнесменов с сомнительной репутацией, который являлся «денежным мешком» ЛП, пользуясь протекцией со стороны столичного руководства в целях незаконных застроек.

В своем заявлении, распространенном через социальные сети, Дырда посетовал на то, чт стал жертвой клеветнической кампании, перекинувшейся уже якобы не только на его родственников, но и на Либеральную партию.

«С сегодняшнего дня я выхожу из фракции Либеральной партии в Парламенте Республики Молдова. Далее я буду независимым (неприсоединившимся) депутатом, движимым данными гражданам обещаниям в предвыборный период, в результате чего избиратели наделили меня мандатом в Парламенте Республики Молдова, продвигая европейскую интеграцию и демократические ценности», - говорится в заявлении депутата Юрии Дырда.

Ранее, фракцию ЛП уже покинули два депутата. В то же время, известно, что после Дырда к выходу из этой фракции готовятся еще несколько депутатов.

По мнению наблюдателей, в ходе нынешней парламентской сессии ожидаются и другие перемещения. Среди фракций, которые покинут депутаты «по принципиальным соображениям», не только Либеральная партия, но и Партия социалистов.