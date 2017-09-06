Новые свидетельства по делу о смерти в СИЗО: Брагуца был жестоко избит полицейскими (ВИДЕО) ...

Один из заключенных, обвиняемых в смерти Андрея Брагуцы, заявил, что того избили полицейские, а на его семью оказывают давление с тем, чтобы он признался в преступлении, которого не совершал.

«Его (Андрея Брагуцу) привели в нашу камеру избитым. Он сказал, что избили полицейские. Но не знаем, какие полицейские. Те, кто дежурили в изоляторе, сказали нам прикрыть видеокамеру, но мы ее специально оставили, чтобы все было видно», - заявил Борис Бологан.

Он добавил, что ночью 16 августа Брагуца полностью потерял рассудок, постоянно на них нападал, а им якобы пришлось защищаться.

«Мы стучали в дверь, звали дежурных полицейских, но они следили снаружи за происходящим и смеялись. Утром мы поняли, что попали в ловушку полицейских и сказали им это, но они заверили нас, что все будет хорошо и определенные отрывки видеозаписей будут стерты», - уточнил Бологан.

Обвиняемый добавил, что полиция заставляет его признаться в преступлении, угрожает семье и предупреждает, что у него будут проблемы после перевода в СИЗО N 13.

31-летний Андрей Брагуца, задержанный, по обвинению в оскорблении полицейских, скончался 26 августа при загадочных обстоятельствах в пенитенциаре. Родные Брагуцы обвиняют правоохранительные органы в избиении его до смерти, и говорят, что их оповестили об этом лишь спустя три дня после смерти молодого человека. Власти заявляют, что молодой человек умер от пневмонии и делают противоречивые заявления относительно подозрительной смерти молодого человека.

Спустя неделю после смерти Брагуцы, Генеральная прокуратура объявила о возбуждении уголовного дела за пытки, приведшие к смерти, в рамках которого были задержаны несколько человек в том, числе трое сотрудников Управления полиции мун. Кишинев и четверо заключенных – сокамерников Баргуцы. Они подозреваются в избиении Брагуцы при попустительстве полицейских.

В то же время отдельно расследуются действия судьи и прокурора, в результате которых Брагуца был помещен под превентивный арест, а также сотрудников Департамента пенитенциарных учреждении Министерства юстиции и медучреждений.