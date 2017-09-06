Додон променял защиту граждан на «угрозы пальчиком» супостату - Тулбуре ...

Менее чем за год своейдеятельности, занимающий должность президента Игорь Додон преуспел в показухе и имитации возмущения.

Об этом заявил экс-посол Молдовы в Совете Европы и ООН Алексей Тулбуре, подчеркнув, что «уже и врагам Додона стыдно за него.

Тулбуре на примере одесских активистов, вставших с кувалдами в руках на защиту легендарного «дома с одной стеной», расположенном в историческом центре Одессы.

По мнению Тулбуре, это и называется настоящей защитой интересов граждан.

«Вот чем могли бы заняться ПСРМ и И. Додон. А не стопятьдесятмиллионов раз угрожать супостату пальчиком и все повторять "nu va jucati cu focul". Уже врагам Додона стыдно за него - Плахотнюк превратил его в тряпку, о которую все кому не лень (вчера это было правительство, которое направило военных на учения в Украину) вытирают ноги», - написал Тулбуре в социальных сетях.

Что касается назначенных президентом на 24 августа протестных мероприятий, то они, по убеждению Тулбуре, станут очередной показухой и «имитацией возмущения».

«Попомните мои слова - протеста 24 сентября не будет. Соберут людей по районам и сымитируют возмущение - выпустят все в свисток. Конечно же, скажут, что это был 637-й протест, организованный Додоном за последние годы. Кстати, социалисты должны определиться по количеству организованных протестов - Додон говорит о свыше 600 протестов, вчера депутат Новак сказал, что свыше 300. В два раза меньше - это слишком!» - отметил Алексей Тулбуре.

Ранее Додон объявил, что фактически возглавляемая им Партия социалистов проведет 24 сентября «зональные протесты» и призвал население быть готовыми к проведению «Великого национального собрания», «если власти будут развязывать конфликт».