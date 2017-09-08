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Додон решил пообщаться с военными через журналистов

Опубликовано : 08 сентябрь 2017 г. 14:15 | Просмотров: 610 | Категория: Власть

После того, как Вооруженные силы проигнорировали указание Игоря Додона в качестве главнокомандующего, Додон созвал брифинг, в ходе которого говорил с журналистами, видя в них военнослужащих.

На своем брифинге он прокомментировал ситуацию с участием молдавских военнослужащих в проходящих в Украине плановых многонациональных учениях.

Привыкший в последнее время оперировать эпитетами «впервые», говоря о своих заслугах, Додон и на этот раз отметил, что впервые в истории страны правительство отдало приказ Вооруженным силам вопреки позиции главнокомандующего.

«На протяжении последних месяцев в качестве главнокомандующего я не разрешил молдавским военных участвовать во многих учениях. Послание было четким — пока нет руководства в Министерстве обороны, ни один солдат не поедет на военные учения. Другая деятельность: миротворческие миссии, стажировки, — никаких проблем. Но чтобы молдавские военные участвовали в учениях НАТО? Мы нейтральная страна», - сообщил журналистам Игорь Додон.

Далее, выступая перед журналистами, Додон представил себе в их лице офицеров Нацармии. «Уважаемые офицеры, вы присягнули на верность родине, Молдове, а не Демпартии, Филипу и Плахотнюку», — заявил Додон.

В определенное время, журналистская среда напомнила Игорю Додону премьер-министра Павла Филипа, с которым также прошел сеанс заочного общения. «Господин премьер-министр, мы же вроде взрослые люди. Что за стажировка с военными НАТО? Будут чистить им колеса?», - задался вопросом Додон, представив себе, как он общается с Филипом.

В итоге, занимающий должность президента Игорь Додон зачитал свой приказ о запрете военным покидать страну для участия в учениях без предварительного согласия президента, полученного в письменном виде. «Покончено с интерпретациями — стажировки, военные учения и так далее. Хватит. Ничего не хочу блокировать, но не позволю нарушать Конституцию и закон», - заключил Игорь Додон, выступая перед журналистами.

Брифинг Ддоона был проведен после того, как 57 военнослужащих Национальной армии уже второй день находится во Львовской области Украины, где проходят международные учения Rapid Trident 2017. Учения продлятся до 23 сентября.



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