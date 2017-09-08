Новые подробности о краже миллиарда долларов из банковской сферы (ВИДЕО) ...

В социальных сетях размещен видеоролик с описанием схемы по краже миллиарда, в которой основными игроками являлись лидер Демпартии Владимир Плахотнюк, его родственник председатель парламента Андриан Канду и муж российской певицы Жасмин - Илан Шор.

В видеоматериале представлена и описана схема хищений из трех печально известных банков - "Banca de Economii", "Banca Socială" и "Unibank".

«Если бы прокуроры расследовали дальше это дело, если бы не проигнорировали существующие доказательства, то выявили бы настоящих бенефициаров денег, увидели бы, на чьи счета ушли деньги», - говорится в фильме.