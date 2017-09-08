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Дорин Киртоакэ обвинил прокуроров в препятствовании продолжению рода (ВИДЕО)

Опубликовано : 08 сентябрь 2017 г. 18:11 | Просмотров: 711 | Категория: Власть

Находящийся под следствием мэр Кишинева Дорин Киртоакэ разрыдался пред журналистами, заявив, что уголовные дела против него не дают ему возможность обзавестись семьей и детьми.

Об этом Киртоакэ заявил в пятницу, когда в Прокуратуре по борьбе с коррупцией ему было предъявлено очередное обвинение в превышении служебных полномочий и многомиллионной растрате бюджетных средств.

Расплакавшись перед журналистами, Киртоакэ заявил, что его не интересуют эти уголовные дела, объяснив свое состояние личными проблемами. «Я уже смирился с приговором: не имея ни семьи, ни детей. И есть риск, что и в будущем не смогу их завести из-за этих глупостей с арестом  и делами», - разоткровенничался сквозь слезы Киртоакэ.

Дорин Киртоакэ содержится под домашним арестом, будучи обвиненным  нанесении ущерба по делу о незаконном строительстве частных парковок. К этому делу прибавилось еще и обвинение по сделкам с недвижимостью, незаконно выделенной по согласованным судебным решениям.

Видео: ProTV


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