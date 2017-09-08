Додон озвучил свое «мудрое решение» о сохранении стабильности Плахотнюка (ВИДЕО) ...

По мнению занимающего должность президента Игоря Додона, свержение действующего правящего режима неприемлемо, потому как «нарушит стабильность».

Об этом Додон заявил в пятницу в ходе своей пресс-конференции.

Говоря о протестах, «о революции», Додон сообщил, что обещанный им вывод людей на Площадь произойдет, «если у меня других вариантов не будет». Лидер социалистов не уточнил на какие «варианты» рассчитывает в ходе своего формального противостояния с правящей партией.

Неоднократно заявлявший в предвыборной кампании о необходимости скорейших досрочных выборов парламента, Додон полностью отказался от протестной повестки. «Я не хочу дестабилизации. Я хочу, чтобы мирным демократическим путем, выборами, пусть народ принимает решения», - отметил Додон.

В то же время, Додон допустил ситуацию, когда у него не останется «других вариантов». В этом случае, он высказал уверенность, что «народ выйдет, и президент будет рядом с народом».

Заявив это, Додон практически сразу назвал подобные призывы «эмоциями» и заверил присутствующих, что успокаивает бунтарей, «принимая мудрое решение, исходя из интересов народа».

В ходе прошедшей осенью 2016 года кампании по избранию президента, Игорь Додон использовал протестную риторику, выступая за досрочные парламентские выборы и свержение правящего в Молдове режима. Впоследствии, большинство обозревателей сошлись во мнении, что эта тактика Додона была частью «договорной игры» с олигархом и лидером правящей Демпартии Владимиром Плахотнюком.