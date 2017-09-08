Власти выгораживают директора тюрьмы, в которой скончался Брагуца (DOC) ...

Как Минюст, так и прокуратура делают вид, что не замечают вины директора тюрьмы №16 Прункул Игоря Патрашку, прямо ответственного за сокрытие факта смерти арестованного Андрея Брагуца.

В пятницу, Департамент пенитенциарных учреждений Министерства юстиции сообщил «о завершении служебного расследования» по поводу смерти арестованного Брагуца в пенитенциарном учреждении №16. Согласно пресс-релизу, виновными оказались зам.начальника ПУ №16, начальник мед.службы СИЗО №13, а также зам.начальника мед.службы СИЗО №13. Первые двое были уволены из пенитенциарной системы. Последний отделался выговором.

В то же время, особый интерес представляет позиция властей относительно квалификации действий начальника Пенитенциарного учреждения №16 Игоря Патрашку, в котором, согласно официальной версии и наступила смерть арестованного Андрея Брагуца. Во всех сообщениях властей, нет ни одного упоминания о степени ответственности этого чиновника, полностью ответственного за деятельность своих подчиненных.

Известно, что именно Патрашку был тем, кто скрыл от родственников и прокуроров факт смерти заключенного, о чем по закону он должен был сообщить немедленно.

В прессе уже было опубликовано уведомление в адрес Похоронного бюро Кишинева, позволяющее вывезти труп Андрея Брагуца. Этот документ был подписан лишь 28 августа 2017 года, спустя два дня после смерти Брагуца. Задержка с выдачей тела и, соответственно, оформлением Свидетельства о смерти пока ничем не объясняется следствием. Вскрытие было проведено лишь 29 августа в Центре судебной экспертизы.

Обращает на себя внимание, что вразрез с заявлением директора Департамента пенитенциарных учреждений А.Сухана, никто из прокуроров не был оповещен руководством тюрьмы. Об этом журналистам издания Ziarul de Gardă сообщил руководитель Чеканской прокуратуры, ведшей дело Брагуца. Прокуратура Буюкан, которая обеспечивает контроль за деятельностью Пенитенциарного учреждения №16, также не была оповещена руководством тюрьмы.

Согласно положениям Исполнительного кодекса, «администрация места заключения немедленно уведомляет о факте смерти осужденного прокурора и судебную инстанцию, направившую решение для исполнения» (ст.278(2)). Этой же статьей, ч.3, определяется, что также «администрация места заключения составляет акт о смерти осужденного, к которому прилагается медицинское свидетельство, и направляет его для регистрации смерти в орган записи актов гражданского состояния, в районе деятельности которого произошла смерть».

Кроме того, администрация тюрьмы обязана по закону немедленно сообщить о смерти семью или иных близких лиц умершего (ст.279 (1)), а в случае с Брагуца это произошло лишь спустя два дня после смерти заключенного.

Согласно источникам агентства OMEGA, недавно назначенный на считающуюся «хлебной» должность начальника ПУ №16 Прункул Игорь Патрашку является одним из приближенных родственника Плахотнюка - Дорина Дамира и никогда ранее не работал в системе пенитенциарных учреждений.