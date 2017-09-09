Минюст перекладывает вину по «делу Брагуца» на общество и журналистов (ВИДЕО) ...

Зам.министра юстиции Анатолий Мунтяну считает, что по делу осужденного психически больного Андрея Брагуца, который затем скончался в СИЗО, несет вину общество.

Это скандальное заявление чиновник, в чьем подчинении находятся пенитенциарные учреждения, сделал в эфире телеканала TV8.

«Речь идет о крахе общества, в котором мы все живем: и полицейские, и прокуроры, и адвокаты, и другие рядовые граждане. Для меня является странным, когда, имея то общество, которое имеем, мы ожидаем органы власти самого высокого качества», - заявил Мунтяну, отвергая претензии ведущей о неспособности извлекать уроков из прошлых ошибок силовых ведомств.

Более того, зам.министра юстиции обвинил и журналистов в распространении смонтированных видеокадров, порочащих умершего в тюрьме психически больного. «В этом случае, мы имеем журнализм такого же качества, как и качество государственных структур», - подчеркнул чиновник, явно «забыв», что смонтированный материал был распространен полицейскими через подконтрольный МВД портал deschide.md, а затем активно ретранслирован на всю страну с соответствующими комментариями телеканалами, принадлежащими Плахотнюку.

Ранее уже сообщалось о том, что власти три дня скрывали смерть подследственного в Кишиневском ИВС Андрея Брагуца, страдавшего тяжелым психическим заболеванием.

Родственники погибшего при загадочных обстоятельствах обвиняют руководство СИЗО №13 в избиении подследственного до смерти.

Скончавшемуся в Изоляторе полиции мужчине был 31 год, он был задержан после нарушения Правил дорожного движения по обвинению в оскорблении полицейских.

Как сообщили журналистам родственники погибшего, сначала, он был оштрафован дорожным патрулем, а затем арестован за оскорбление полицейских на 72 часа. Спустя трое суток, задержанному был продлен арест еще на 30 суток и переведен в СИЗО №13.

Спустя неделю, молодой человек скончался при странных обстоятельствах, а в свидетельстве о смерти указана причина смерти – пневмония, говорят родственники.

В свою очередь, судмедэксперты сказали родным, что он умер 25, а не 26 августа, как об этом заявили сотрудники пенитенциара. Более того, семья мужчины была оповещена лишь через три дня после его смерти, а первоначальной официальной версией смерти была сердечная недостаточность.