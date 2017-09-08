Власти Украины обвинены в подвозе «титушек» на границу для организации провокаций против Саакашвили (ВИДЕО) ...

К пограничному пункту «Краковец» на польско-украинской границе, где 10 сентября Михаил Саакашвили планирует войти в Украину, прибыли автобусы с молодыми людьми спортивной внешности.

«Титушек» на КПП обнаружили активисты «Руха новых сил» - сторонники экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

На границу также прибыли более 100 машин со сторонниками Саакашвили.

Сообщается, что «титушки» были свезены из Хаькова, Кременчуга, Киева, Полтавы, а их заявленная цель - «экскурсия». В то же время, некоторые из них открыто заявили. Что они приехали, потому что против Саакашвили.

Активисты «Руха новых сил» заявляют об очевидной связи действий полиции и «титушек», которые по их словам, организованы главой МВД Аваковым и президентом Порошенко.

Сам Михаил Саакашвили расценил этот факт, как повторение стратегии бывшего президента Украины Виктора Януковича. «Это один к одному титушки Януковича. Власть окончательно скатилась до доМайданного уровня», - прокомментировал Саакашвили информацию об организованном властями Украины стягивании спортсменов.

Ранее власти обнесли дополнительным забором из колюче проволоки пункт перехода границы, а также стянули дополнительные силы пограничников.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины. Согласно официальной версии, экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской гособладминистрации, а ныне лидера оппозиционной партии «Движение новых сил» из-за предоставления ложных данных при получении паспорта.

16 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину 10 сентября 2017 г. в 10.00 через КПП «Краковец» на польско-украинкой границе в Львовской области.