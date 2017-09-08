Журналистка Юлия Латынина покинула Россию после поджога её машины ...

Известная российская журналистка Юлия Латынина сообщила в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что уехала из России после того, как неизвестные подожгли ее автомобиль.

Она вышла в эфир по Skype, рассказав, что находится за границей вместе с родителями и в ближайшее время в Россию не собирается.

Латынина сказала, что поджог автомобиля ее испугал. "Я вот все время была хиханьки-хаханьки, а мне страшно то, что люди, которые это сделали, были готовы к человеческим жертвам", - сказала она в интервью радиостанции.

9 сентября стало известно, что Латынина стала лауреатом журналистской премии "Камертон" имени Анны Политковской.

В августе 2016 года на журналистку напал неизвестный недалеко от офиса "Эха Москвы" и облил ее фекалиями. Тогда она предположила, что инцидент мог быть связан с материалами в "Новой газете".