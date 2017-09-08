Украинские власти остановили поезд из Польши, в котором находится Саакашвили ...

Поезд из польского Перемышля в украинский Львов был остановлен украинскими властями на польской территории в связи с тем, что в нем находится бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили.

После того, как Саакашвили, в сопровождении нескольких украинских и польских депутатов, намеревался въехать в Украину на поезде, машинист объявил, что поезд не отправится, пока в нем находится «человек, не имеющий права въезда в Украину».

Комментируя это, Михаил Саакашвили заявил, что указание исходит от президента Украины Порошенко, а такие действия украинских властей расценил, как «дикость». Саакашвили отметил, что в поезде, кроме него находятся сотни пассажиров, которые стали заложниками безответственных украинских чиновников.

Администрация поезда, ссылаясь на указание «Укрзализныци», сообщила, что поезд не тронется, пока Саакашвили не сойдет с поезда.

Примечательно, что польская пограничная полиция не имеет претензий к Саакашвили и не объявляла ему о невозможности пересечения польско-украинской границы.

Ранее власти обнесли дополнительным забором из колюче проволоки пункт перехода границы, а также стянули дополнительные силы пограничников.

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины. Согласно официальной версии, экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской гособладминистрации, а ныне лидера оппозиционной партии «Движение новых сил» из-за предоставления ложных данных при получении паспорта.

16 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину 10 сентября 2017 г. в 10.00 через КПП «Краковец» на польско-украинкой границе в Львовской области.

Решение об изменении плана пересечения границы поездом было принято Михаилом Саакашвили утром 10 сентября, после того, как на КПП «Краковец» были стянуты сотни «титушек», охраняемых валстями.