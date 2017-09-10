Украинские пограничники остановили Саакашвили под предлогом «заминированного» пункта пропуска ...

Бывший глава Одесской олагосадминистрации Михаил Саакашвили беспрепятственно прошел польскую часть пункта пропуска и был задержан украинским кордоном на КПП "Шегини" под предлогом того, что «пунт пропуска заминирован».

Как сообщает «Украинская правда» на украинской стороне ПП "Шегини" автобус, в котором находится Саакашвили, встретил "спецназ в бронежилетах", а пограничники сообщили, что "по информации оперативного дежурного СБУ по Львовской области, переход "Шегини" заминирован".

В перепалке с командиром пограничного перехода Саакашвили назвал Порошенко, Авакова и других представителей власти Украины «барыгами» и коррупционерами.

Несколькими часами ранее, украинские власти заблокировали передвижение поезда из польского города Перемышль, остановив его на польской территории. Прекратив движение поезда, машинист объявил, что поезд не отправится, пока в нем находится «человек, не имеющий права въезда в Украину».

Комментируя это, Михаил Саакашвили заявил, что указание исходит от президента Украины Порошенко, а такие действия украинских властей расценил, как «дикость». Саакашвили отметил, что в поезде, кроме него находятся сотни пассажиров, которые стали заложниками безответственных украинских чиновников.

Ближе к 19 часам, Саакашвили и сопровождающие его лица, среди которых депутаты и журналисты, направились на автобусе на другой пункт перехода "Шегини".

26 июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Михаила Саакашвили гражданства Украины. Согласно официальной версии, экс-президента Грузии и бывшего главы Одесской гособладминистрации, а ныне лидера оппозиционной партии «Движение новых сил» из-за предоставления ложных данных при получении паспорта.

16 августа Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину 10 сентября 2017 г. в 10.00 через КПП «Краковец» на польско-украинкой границе в Львовской области.

Решение об изменении плана пересечения границы поездом было принято Михаилом Саакашвили утром 10 сентября, после того, как на КПП «Краковец» были стянуты сотни «титушек», охраняемых властями.