FLASH: Сторонники Саакашвили прорвали кордон на границе. Саакашвили прошёл в Украину
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Сотни сторонников бывшего главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили прорвали заграждение, окружив Саакашвили и направились вместе с ним на украинскую территорию.
Прорыв произошел после того, как начальник пограничного отряда задержал Саакашвили, объявив, что «пункт пропуска заминирован».
Действие происходит на ПП "Шегини".
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